Richard Wayne Penniman, el músico estadounidense popularmente conocido por su nombre artístico Little Richard, falleció a los 87 años de edad por causas que su familia ni allegados han dado a conocer todavía. Fue uno de los pioneros del rock and roll y su obra influyó en centenares de artistas destacados del género, como por ejemplo, The Beatles y The Rolling Stones.

El cantante nació en Macon, estado de Georgia, en 1932, siendo el tercero de doce hijos de una familia humilde. Gracias a su madre, que a diferencia de su padre era mucho más cercana a él, pudo tener sus primeras clases de piano, el instrumento en el que tanto se destacaría. A los trece años, su papá, que era un diácono de la iglesia que vendía alcohol ilegal, lo echó de su casa por ser homosexual. “Me dijo que quería siete hijos y que lo había estropeado porque era gay”, explicó Penniman años más tarde en una entrevista.

Lil’ Richard se ganó ese apodo debido a su cuerpo pequeño y delgado. Posiblemente como resultado de complicaciones en el parto, tuvo una ligera deformidad que le dejó una pierna más corta que la otra, lo que le produjo una marcha inusual. Tras haberse ido de su hogar, comenzó a ganarse la vida cantando en la calle y bares, hasta que conoció al matrimonio de Ann y Johnny Johnson, quienes le dieron la oportunidad de seguir educándolo en sus aptitudes musicales.

Durante la década de 1950 llegaría su gran salto. Primero ganó un concurso en 1951 por el que grabó ocho sencillos con la discográfica RCA Records, y un año después actuó en distintas presentaciones con los Tidy Jolly Steppers y la banda de J. L. Heath. En 1953 formó propio grupo llamado The Upsetters, y en 1954 grabó más canciones en una nueva discográfica, la Peacock. El quiebre de su carrera ocurrió en un estudio del estado de Nueva Orleans, cuando de manera improvisada comenzó a entonar las líneas de la primera versión de uno de sus mayores clásicos: Tutti Frutti.

Luego vendrían más hits: Long Tall Sally, Slippin’ and Slidin’, Jenny, Jenny y Good Golly, Miss Molly, y varias de sus obras llegaron al cine en películas como Su estilo frenético Don’t Knock the Rock (1956) y The Girl Can’t Help It (1956). En 1957. el pianista pondría un freno en su carrera por el incendio de un avión en el que viajaba junto a su equipo de gira.

La leyenda del rock and roll volvió en 1962 con un tour por el Reino Unido, donde conoció a los Rolling Stones, y luego acompañó a los Beatles por Hamburgo, Alemania. Años más tarde, Paul McCartney reveló que la primera canción que cantó en público fue una de Little Richard: Long tall Sally. Por esos años también convocó para su banda a un joven que luego terminaría siendo uno de los más grandes guitarristas de la historia: Jimi Hendrix.

La década de 1970 estuvo plagada de excesos para el compositor, lo que provocó que su iglesia lo rechace. Tras el fallecimiento de uno de sus hermanos, abandonó las drogas y comenzó a vender biblias a domicilio.

Con una licencia de ministro, el músico celebró varias bodas durante los ochenta, y tuvo un resurgimiento en su popularidad por aparecer en la cinta Down and Out in Beverly Hills (1986). Ese mismo año, fue ingresado al Rock and Roll Hall of Fame.

En la década del 2000 y sus últimos años, trabajó en varios sencillos de R&B y soul, y publicó junto a Michael Jackson la canción I Have a Dream, que sirvió para recaudar fondos para las víctimas del huracán Katrina. El Rey del Pop también ayudó económicamente a Penniman, ya que le cedió los derechos de sus canciones cuando había comprado su catálogo.

El legado musical de quien es considerado el innovador, el creador y el arquitecto del rock and roll y que falleció en el día de hoty según confirmó la revista RollingStone en los Estados Unidos, abarca artistas que, al igual que él, marcaron un antes y después en la historia del arte, siendo James Brown, Prince, Bob Dylan, John Fogerty, Rod Stewart, David Bowie, Lou Reed, Deep Purple, Queen y AC/DC algunos de estos, entre muchos otros.

L.L.

Galería de imágenes