Nazarena Di Serio pasó un mal momento al aire en TN mostrándose indignada porque la gente no respete la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus en el Parque Centenario, y su breve diálogo con dos personas que estaban corriendo para ejercitarse se viralizó en las redes sociales y provocó el repudio hacia esos runners que no acataron lo impuesto por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el AMBA.

“Chicos, ¿saben que no se puede hacer deporte?”, les dijo la cronista a dos transeúntes que trotaban con sus respectivos tapabocas puestos. La respuesta de estos, para colmo, fue afirmativa con su cabeza, dejando en claro que eran conscientes de que estaban violando la ley.

“¡Y están haciendo deporte! ¡Y se me van! ¡Y se me van! No les importa”, expresó con bronca la locutora, que luego señaló cómo una familia paseaba por el parque junto con un niño pequeño, a pesar de que las salidas recreativas para estos recién estarán permitidas desde el próximo fin de semana.

“La gente parece que no entendió el tema de la fecha. Ya vimos gente en familia, con monopatines, bicicletas, entrenando. Nosotros somos como una especia de limpieza, porque cuando nos acercamos con la cámara, ellos se dispersan y se alejan, somos el distanciamiento”, explicó minutos después más tranquila la chica del clima de Todo Noticias y Arriba Argentinos (El Trece).

“Piensan que la cuarentena fue dada de baja, pero no es así. La flexibilización es desde el martes, pero hay que concientizar porque si esto no se llega a cumplir, se puede volver hacia atrás. Si te dan la mano, no hay que tomar el codo”, concluyó la rubia.

Al viralizarse en Twitter el insólito momento de su cruce con la pareja que corría, muchos usuarios dispararon sin piedad y compartieron la bronca de la movilera. “Los runners nos van a matar a todos”, escribió una usuaria, mientras que otros tildaron a quienes realizan esa práctica de ser “rugbiers del cemento”, en alusión a las aberrantes polémicas y casos judiciales que han protagonizado en el último tiempo varias personas de juegan al deporte de la pelota ovalada. Por otro lado, también hubo críticas hacia los porteños, con acusaciones de que estos “hacen lo que quieren”.

Mirá algunos de los comentarios de las redes.

Sigue la cuarentena con restricciones en AMBA. Más allá de las políticas públicas y las recomendaciones, es clave la responsabilidad de la gente. Que la gente tenga responsabilidad ante la pandemia, que no salga el que no lo necesite. Que se cuide y cuide al prójimo. La gente: pic.twitter.com/xBcgwaWgNe — Javier Saul (@dr_javi) May 9, 2020

Los runners nos van a matar a todos S12E22 pic.twitter.com/saMlWvUZ6j — Dada (@dadatina) May 9, 2020

Runners, o rugbiers del cemento — MedeaGlam*RocK★💚 (@medeaglam) May 9, 2020

Estoy a dos cuadras, voy a salir a cachetear boludos, por diosss — Carola (@dosojosclaros) May 9, 2020

Móvil de TN en vivo en Parque Centenario y se ve a a una pareja corriendo. La cronista les dice que no se puede, asienten con la cabeza y siguen corriendo. No hay nadie que controle en distintos puntos de semejante parque? Por pelotudos cómo esos no salimos más de la fase 3 🤦🏻‍♂️. — Facundo Cornejo 💚 (@facucornejo) May 9, 2020

Jsjdhsjsj pero en parque centenario hay al menos una comisaria, ni un cana para que no vayan a correr? Que los corra un cana al menos. — Tabut Mooncake (@VonStage) May 9, 2020

