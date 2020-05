Eleonora Wexler fue otra de las intérpretes que recogió el guante por las declaraciones de Viviana Canosa contra el colectivo de Actrices Argentinas, y le aconsejó que se informe antes de opinar de cosas que no sabe.

La conductora de El Nueve, identificada con el movimiento Salvemos las dos vidas, había dicho que no vio a “ninguna feminista salir por las mujeres que siguen abortando”, y las chicaneó porque, según ella, antes de la pandemia del coronavirus, “el pañuelo verde era el único tema del que se hablaba en televisión”.

En diálogo con Adriana Salgueiro para Esplendidos e Infidentes (AM La 990), la morocha fue igual de contundente que sus colegas Verónica Llinás y Dolores Fonzi, quienes habían salido con los tapones de punta a responderle a la periodista.

“Tiene que estar informada, tiene que estar informada, fundamentalmente. Yo hay cosas que comparto y otras que no con el colectivo, o sea, sí formo parte pero tampoco soy un clon, soy una persona individual que tiene su pensamiento, y con algunas causas comulgo y otras no. No por eso voy a seguir como una especie de secta todo, pero lo que escuché, primero… ¿qué lugar tiene el pañuelo verde en este momento?”, comenzó Wexler su crítica a la expanelista de Intrusos.

“Sigo, ¿pañuelo verde o no pañuelo verde? Aborto o no aborto, ¿en este momento? ¿De verdad? Estamos viviendo una cuarentena por una pandemia, ¿qué lugar tiene eso que que nombró? Yo no voy a ponerme a criticar a nadie porque no soy quién para criticar, simplemente observo una conducta que me pareció prejuiciosa, y como bien dijo Vero Llinás, a quienrespeto mucho, hay que informarse para poder opinar, y lo mismo me digo a mí frente a un montón de otras situaciones que desconozco y de las que no tengo tanta información”, sostuvo Eleonora.

“En el caso de Viviana, informate antes de poder opinar. Si no, callate la boca, no hables”, disparó la actriz, que aclaró que el colectivo feminista tuvo una posición clara y firme con respecto a las problemáticas de la violencia de género de las últimas semanas. “Fue una acción participativa con algo que es muy grave como los casos que hubo desde que empezó la cuarentena”, indicó quien fue protagonista de Valientes, Tu parte del trato y Amar después de amar, entre otras ficciones.

Hablar desde ese lugar tan liviano me parece que no es justo

Por último, la intérprete también le pegó a Canosa por lo sus dichos en tono irónico sobre la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés y el actual estado de este en Brasil, vinculándolo con las prisiones domiciliarias que otorgó el Poder Judicial por la pandemia. “Está preso en no sé dónde o no sé dónde está; violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora, acaban de salir un montón de violadores y asesinos, y las feministas, viejo, no tengo la más p… idea de dónde están. Cuando nos conviene, nos queda cómodo”, había expresado la conductora de Nada Personal.

“En cuanto a lo que hablaba de Juan Darthés, es tremendo lo que dice. Informate un poco más, y con respecto a los presos, también informate un poco más. Hablar desde ese lugar tan liviano me parece que no es justo”, concluyó la integrante de la agrupación que milita por la despenalización y legalización del aborto en la Argentina.

