La guerra entre las panelistas de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) no da respiro, y lo que comenzó como un momento de tensión entre Yanina Latorre y Karina Iavícoli, y siguió con un fuerte cara a cara entre la esposa del exfutbolista, Mariana Brey y Andrea Taboada con llanto incluido, ahora tuvo la versión de cada una de las angelitas gracias al conductor del programa, Ángel de Brito, que recopiló los distintos testimonios para así revelar el trasfondo de la pelea y nuevos detalles del escandaloso conflicto.

“A mi familia le duele esto de Taboada porque ella era mi amiga. Venía a mi casa, comíamos. Es amiga de Diego, es amiga de Lola, así que a toda mi familia le llama la atención el maltrato sistemático que recibo, eso fue lo que me angustió. Cuando hablo, me interrumple y me hace burla”, fue lo que le dijo la rubia a Lizardo Ponce en una sus populares transmisiones de Instagram en vivo, asegurando también que no le interesan las discusiones con Iavícoli.

Tras el estallido de la pelea, Andrea fue más calma y dio algunos indicios de los motivos por los que finalizó su amistad con Yanina. “En primer lugar yo no insulté a nadie, no soy de insultar. Nunca lo hice, Latorre. Nunca te insulté. Vos sos una mujer que siempre ha considerado que se banca todas, que se banca muchas y te bancaste muchas, que no te entran las balas. Pero uno a veces discute y dirime, yo tengo mi opinión, no tiene por qué coincidir con la tuya. Eso no se llama ataque, se llama pensar distinto”, comenzó la locutora su defensa.

“¡Y claro que fuimos amigas! Yo te banqué en muchas. En muchas, muchas, y no quiero dar detalles, como tampoco quiero dar detalles de por qué hoy estamos separadas, porque hay una cosa que intentamos hablar, pero lo que pasa es vos tenés un incoveniente: no podés reconocer sus errores. No podés ni siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo. Yo te dije que estaba triste por esa cagada y no lo podés reconocer”, disparó la panelista.

Para cerrar su descargo, Taboada trajo al presente un viejo conflicto ocurrido en el programa de El Trece cuando aún formaba parte de este la periodista Evelyn von Brocke. “No hay un plan sistemático para atacarte, quiero que eso quede claro. No tendría ningún sentido. Así que me parece que básicamente es eso. Vos hablás en las redes. Yo no te contesto en ninguna red, ni en Instagram o Twitter. Yo trabajo en LAM, y con todas las compañeras habíamos coincidido en que Evelyn te estaba traicionando, y todas salimos a defenderte y a bancarte, y lo volvería a hacer, por vos y por otra compañera. Hay mucho para decir y charlar, pero sería muy extenso. Recordá: yo hablo solamente en LAM“, concluyó la morocha.

Por su lado, Karina indicó que ella no tiene problemas personales con nadie, aunque señaló que Yanina está “perdiendo el sentido del humor”. “Están los cruces y ella tira, se tiene que bancar la vuelta, esto es así y el que no lo entendió, pierde”, argumentó la productora, y añadió: “Creo que con Andre deberían tomarse un café, ella se siente mal. Yanina es dura y creo que en general tuvo problemas con casi todos, así que estaría bueno que revise qué pasa, y también tendría que aceptar que otras pensamos distinto. Ella no es la única que tiene el derecho a hablar, y si vos tirás la piedra…”.

Brey, que había quedado en el medio del momento de tensión entre Latorre y Taboada, afirmó que le llamó la atención verse involucrada por la rubia en el conflicto y que le llamó la atención escuchar que la rubia dejó de “tener onda con ella”. “Yo no llego quejas la producción ni la cabeza de nadie, y Yanina se supone que entiende el juego como nadie, que se banca todas, se supone, tiene humor, se supone… pensé que se la iba a bancar… hay que reírse un poco más”, consignó la modelo.

Tras la exposición de todos los descargos en el Instagram de Ángel, Latorre fue consultada al respecto por Marcelo Polino en el programa que comparten en Radio Mitre, y allí reveló el motivo del enojo de Andrea. “Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no voy a venderla. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella”, sentenció la columnista de Polino Auténtico.

