El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró este sábado que la producción nacional de test rápidos para la detección de coronavirus facilitará el regreso del fútbol a puertas cerradas.

“Cuando tengamos los test rápidos, que yo espero que sea esta semana, los clubes podrían testear la salud de sus equipos y garantizarnos que ninguno de los que juega está enfermo. Son test que en 40 minutos te van a decir si tenés coronavirus o no”, reconoció Fernández.

#AlbertoFernándezEnTNTSports | Alberto Fernández 🇦🇷, sobre la vuelta del fútbol 🗣️ “Podríamos volver poco a poco, garantizando que el público no esté”

🗣️ “Siempre le pregunto a Ginés por qué no se puede jugar”

🗣️ “Podríamos dar ciertas reglas para que el fútbol vuelva” pic.twitter.com/ouG9eBrgDw — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) May 9, 2020

“No estoy hablando de abrir el fútbol al público. Eso no se puede. Pero se me ocurre que podríamos volver poco a poco a jugar. Y garantizarnos que el publico no esté y que lo pueda ver por televisión”, admitió. Además afirmó que el regreso del deporte les serviría a la televisión, a los clubes y a los jugadores.

“No saben cuánto extraño el fútbol. Cada tanto le pregunto a Ginés (González García, ministro de Salud de la Nación) por qué no se puede jugar al fútbol. Una cancha de fútbol tiene entre 8 y 9 mil metros cuadrados en total, si contás todo, incluso los costados. ¿Cuál es el problema de que haya 22 tipos jugando en tantos metros cuadrados?”, agregó el Presidente en una entrevista con TNT Sports.

Fuente: TNT