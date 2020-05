“Los empresarios tienen hasta el último minuto del domingo para pagar. Nosotros estamos abiertos al diálogo; pero queremos cobrar”. El secretario general de la seccional Tucumán de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, anunció que desde el primer minuto del lunes realizarán un paro, que afectará a todos los servicios y que se prolongará hasta que los trabajadores del sector cobren el sueldo del mes pasado.

“Estamos preocupados por la situación. No tenemos ningún tipo de soluciones a lo que estamos planteando. No nos quedó otra alternativa: si no hacen efectivo el pago hasta el domingo, desde la 0 hora del lunes no habrá servicios ni urbano, ni metropolitano, ni rural”, dijo el gremialista al diario La Gaceta.