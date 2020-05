Los vivos de Yanina Latorre se convirtieron en la telenovela preferida de la noche de millones de usuarios en Instagram. Sucede que, la panelista se descarga sin filtro con sus seguidores en esta red social, al igual que lo hace en Twitter. Si bien por momentos pareciera “zafar” de que sus mensajes picantes desembarquen al panel de LAM y al oído de sus compañeras, no contó con la misma suerte en esta oportunidad y tras la punta de un ovillo que lanzó Mariana Brey el rollo fue tan enorme que terminó en un duro cruce con Andrea Taboada .

Todo comenzó cuando Karina Iavícoli dijo “que estaba enamorada de Latorre” con tono irónico por el cruce constante y el conductor del programa, Ángel de Brito lanzó: “No, lo que falta es eso. Nunca tuvimos un cruce de relaciones en este panel”. La palabra “relación”, “vínculo” trajo a la memoria de Brey las polémicas declaraciones de Latorre en uno de sus vivos sobre sus compañeras de trabajo y sin titubeos la mandó la frente, sacó trapitos al sol y desató un escándalo que se sostuvo por más de 10 minutos al aire.

“¿Cómo es eso que dijiste que nosotras tres te odiamos?”, consultó indignada Brey. “Yo nunca dije eso, dije que estaban en contra mio, no que me odiaban y no es lo mismo”, le retrucó Latorre y pese a su respuesta firme, la panelista muy convencida de lo que vio y escuchó continuó increpándola, motivo por el cual Yanina le pidió que le muestre el video y le prometió que si lo hacía y ella escuchaba la palabra ‘odio’ se hacía cargo.

Mariana le contestó que no lo tenía y la angelita rápida le respondió: “Bueno vez, cortemos con el te dijo, me dijo, chicas. El que escucha a veces escucha lo que quiere. Si vos me demostrás que yo lo dije, yo me hago cargo“, pero lejos de integrar esta información Brey continuó convencida de su postura: “Mirá,, te pusiste en un lugar de víctima total que no te queda con el ‘las tres me odian’ y hasta retuve que lloraste y te enojaste el otro día por Taboada, según contaste“.

En ese momento, Yanina se puso muy incómoda y lanzó: “Me explicás por qué lo traes?” y Mariana se defendió: “Nada se estaba hablando de vínculos y me acordé”. “Mirá lo que hablo en mis vivos lo contesto por ahi”, disparó Latorre y recibió de Mariana un planteo de cómo puede ser que crea que sus mensajes no les van a llegar solo porque lo publica en sus redes que, además, son públicas y cuenta con muchos seguidores.

Yanina defendió su privacidad diciendo que tiene todo el derecho de hacer sus descargos por allí y Taboada la increpó: “¿Que fue lo que dijo de mi”? mirando a Mariana, aunque recibió una respuesta automática de la mediática. “Nada, lo que pasa en mis vivos queda ahí. Yo tengo derecho a angustiarme por lo que se me canta y no venir a contarlo acá, no dije que sos buena, ni que sos mala, ni nada de eso.”, le contestó la rubia y la periodista se angustió a tal punto por el escándalo que la involucra que se largo a llorar en pleno vivo. “Me aburre todo esto, es un ataque sistemático y constante. Basta, Ángel sacame de acá”, esquivó Latorre intentando cerrar el tema pero Brey no le dio tregua y la sumó un nuevo escándalo.

“¿No igual cómo es el tema? vos decidís para que plataforma decís las cosas y ya? lo de Twitter también? por que les dijiste fracasadas“, aseguró la panelista y la mujer de Latorre estalló sin filtro afirmándolo por lo que Karina Iavícoli se indigno y le exigió explicaciones de porqué anda diciendo algo tan feo. “Si trabajás con fracasados eso te rebaja tu mejor posición no?”, la ironizó furiosa, mientras la rubia ya no daba más y se tomaba de la cabeza pidiendo un “pido gancho” que las angelitas decidieron no darle en esta oportunidad. ¡Que escándalo!

A.A

Galería de imágenes