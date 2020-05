Por más de que él deje claro que no hay ninguna posibilidad de sentarse a tomar un café con ella o entablar una conversación telefónica, Federico Bal sigue recibiendo preguntas sobre Barbie Vélez, especial por el anuncio sobre que hablará con una de sus exnovias en su programa radial de FM Late 93.1. Y hoy, en Intrusos (América), el actor tuvo una contundente reacción cuando fue indagado por Jorge Rial y Marcela Tauro acerca de si será ella la entrevistada.

“Me parece algo muy real preguntarles en qué me equivoque, tengo una lista de algunas mujeres que fueron muy importantes en mi vida”, reconoció el artista entre risas. Sin embargo, aclaró que tiene otras a las que le parece que “no da llamarlas”.

“¿A todas vas a llamar? Hay alguna que no está contenta”, le preguntó la panelista, a lo que Fede respondió: “No, a esa no, me parece que no da. A la que llamo hoy es a la primer mujer que le doy un beso en mi vida. No era conocida, pero después sí se hizo conocida. Eso es lo único que puedo adelantarles”.

“¿A Barbie la vas a llamar?”, insistió el periodista, pero el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal fue determinante con su nueva réplica. “No, vos sabes muy bien que no”, enfatizó.

El conductor de América TV argumentó su consulta en que quizás había cambiado de opinión debido al momento que está atravesando por el cáncer contra el que está luchando, pero el ganador del Bailando sostuvo que su vínculo con la hija de Nazarena Vélez es una etapa cerrada. “Yo con ella tuve uno de los amores más fuertes de mi vida, de los más locos por momentos, y me quedo con las cosas buenas y no quiero quedarme con las feas. Si no me llamó, no la cuestionen. No terminamos bien y no tiene por qué llamar. La vida terminó para los dos y cada uno siguió por su camino”, sentenció con respecto a la mujer con la que se enfrentó judicialmente por una denuncia de violencia de género.

El conductor radial aseguró que la nueva columna de su programa es para saber por qué lo dejaron, ya que él “no sabe dejar” y siempre fue la otra persona la que le puso punto final a las relaciones que tuvo.

