Por más de que la cuarentena se vaya flexibilizando de a poco, el coronavirus no deja de ser una preocupación para todos los argentinos, y Alejandro Fantino expresó su opinión sobre el tema dando a conocer la insólita apuesta que tiene con su novia, Coni Mosqueira, con respecto a la exposición que él posee ante el virus por tener que ir hasta América para hacer sus programas y cómo esto podría afectar su salud dentro de las próximas semanas o meses.

“Vos hoy venís a laburar y pensás ‘me lo contagio o no me lo contagio’, pero la certeza es ‘no llego a fin de mes’”, le dijo el intendente de La Plata, Julio Garro, al periodista, lo que generó que este revele el particular juego que tiene con su pareja.

“Yo tengo una apuesta con mi novia. Yo tengo la sensación, y espero que no, muchachos, ojalá me toque ya fuera del programa y no estando laburando con ustedes para no lastimar a ninguno, pero cada vez que agarro el auto y me vengo a laburar digo: ‘Ojalá me lo agarre en enero cuando no esté con ellos trabajando, que son mi familia y mis amigos”, les reveló el relator de fútbol a su entrevistado y compañeros de Fantino a la tarde y Living in América, confirmando así su miedo de contraer el COVID-19.

Sin dar detalles de cuál es el tiempo apostado por él y la modelo, el conductor continuó y aseguró que igualmente no dejará de trabajar. “Podría decir ‘no vengo a laburar’ y no, no puedo no venir a laburar. Tengo mucha gente a mi cargo, tengo una PyME que es la productora, tengo familia. ¿Entonces vos decís que todos pensamos de la misma manera?”, le preguntó Alejandro al dirigente de Juntos por el Cambio, que respondió de manera afirmativa y diciendo que no tiene ninguna duda al respecto.

Coni Mosqueira y Alejandro Fantino

“Esto no es un capricho, es la realidad, es lo que pasa. A la gente no le alcanza el mango. Hay un segmento nuevo que te llama al 147 y te dice ‘¿No me das comida?’. El peluquero, el profesor de Educación Física, el del gimnasio. Está pasando eso, dan sus datos para que los ayudes, y si los intendentes no vemos eso, estamos mirando para otro lado”, sentenció el mandatario platense.

L.L.

