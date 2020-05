Durante la noche de este jueves, el director del Hospital Pediátrico Luis Calvo Mackenna, doctor Jorge Lastra, confirmó la muerte de un menor de 13 años, quien contrajo coronavirus tras la visita de un familiar, El actor Benjamín Vicuña se hizo eco de la noticia, y expresó su dolor a través de la red.

De acuerdo a La Nación de Chile, se trata del primer caso de un menor fallecido en aquel país con coronavirus, aunque el médico aclaró que el niño padecía muchas otras complicaciones, producto de un trasplante de médula que se le practicó en enero. El menor tenía una enfermedad de carácter genético, similar a un linfoma, lo que le provocaba distintos trastornos en el cuerpo, y eso fue lo que obligó al trasplante de médula.

El director del hospital también explicó que el niño tenía restringidas las visitas en un inicio, pero estas se fueron flexibilizando con el tiempo, para no dejarlo solo durante su tratamiento. Sin embargo, al recibir una visita, que posteriormente dio positivo por COVID-19, se contagió con el virus.

Conmovido por la triste noticia, el actor chileno, que se encuentra cumpliendo la cuarentena en Argentina con su familia, se volcó a la red para extender su apoyo a la familia del niño: “La triste noticia sobre un niño de 13 años, el primer menor de edad fallecido en Chile, es otra cachetada de realidad. Una realidad que por momentos nos supera. Humildad y solidaridad. Un abrazo a su familia”, escribió Vicuña en su cuenta de Twitter.

El 8 de abril pasado, el actor y empresario chileno recordó a su hija Blanca, quien murió a los 6 años por una neumonía hemorrágica causada una bacteria que no se contrae con frecuencia, tras un posteo en el que estableció una comparación de su fallecimiento y el COVID-19. “El mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es Quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido“, expresó Vicuña, quien en 2018 celebró sus 10 años como embajador de UNICEF.

“El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. (…) Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie (…) Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años“, agregó, para luego finalizar pidiendo a todos que por favor se queden en sus casas.

Ese mismo día, en una acción impensada, Carolina “Pampita” Ardohain compartió un emotivo video con su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, donde varios artistas más pedían que se respete la cuarentena para evitar la propagación del virus que terminó en pandemia.

El Ministerio de Salud de Chile (Minsal) informó este jueves que se reportaron 1.533 nuevos casos nuevos de coronavirus, aumentado la cifra total de infectados hasta los 24.581 y confirmándose el pico de contagiados diarios que a los funcionarios de salud le hacen temer un colapso de los los hospitales. El total de infectados se elevó a 24.581, de los cuales 11.664 se han recuperado, pero nuevamente el número de activos (12.917) es superior a los sanos. En la última jornada murieron cuatro personas con lo que la cifra total de fallecidos llega a 285.

