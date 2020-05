Irritación. Esa palabra define uno de los estados más predominantes de esta cuarentena por la crisis emocional que provoca el encierro durante un largo tiempo. Por tal motivo, Lizy Tagliani expresó en las redes sociales el conflicto que se le presentó con sus vecinos del barrio que andan con “pocas pulgas” a episodios normales y cotidianos y lanzó en redes un desesperado pedido de ayuda, aunque capitalizando el mal momento en humor, que es uno de sus mayores fuertes.

Se trata de su perro Justo, a quien también parece haberle afectado la cuarentena y no deja de ladrar. “Alguien sabe como puedo hacer para que Justo no ladre porque además tiene un vozarrón. Yo me tengo que venir a trabajar y en el barrio molesta y llaman para quejarse“, comenzó preocupada la conductora de El precio justo (Telefé) en un descargo sincero en las redes sociales.

Con la esperanza de que algún seguidor que la lea pueda ofrecerle alguna idea o solución continuó indignada con la poca empatía de sus vecinos. “No lo puedo matar, ni quisiera tener que regalarlo, pero tengo que ir a trabajar y quien está con mis perros todo el tiempo tiene a la mamá internada”, continuó y añadió muy molesta: “En fin cuando pasan estas cosas pienso para que tengo tanta paciencia con las irregularidades del barrio si nadie se pone en el lugar del otro. Ya le deje mensaje a veterinario a ver que me contesta… catarsis”.

Recordemos que, en tiempos de pandemia, los veterinarios – al igual que muchos profesionales que se ocupan de mantener sanos y salvos a la población- atienden miles de consultas por día en teleconsultas, la mayoría, para sacar de a puros a más de uno. En un contexto de encierro, pese a que los dueños tienen la autorización para salir a pasear por un rato a sus mascotas y que hagan sus necesidades naturales, el cuadro se pone más complicado, principalmente para los perros que suelen ser los más inquietos y en esta oportunidad, mientras Lizy intenta calmar a su perro Justo, su barrio se la cruzó en el entrecejo.

Pero la figura de Telefé no se quedó atrás y luego de que un seguidor le diga irónicamente “que lindos vecinos”, Tagliani se sumó al tren y aprovechó para descargarse: “No sabés lo que son, se creen que porque pudieron comprar la camisa en el country son Bill Gates jaja, si los vieras…”.

“Pobre Justo con esos vecinos”, “no tienen empatía”, “te amo Lizy, no los escuches”, fueron algunos de los comentarios al pie de sus seguidores avalando su mensaje, mientras que otros usuarios le aportaron ideas concretas para intentar solucionar su tema: “Intentá bajarlo de la cama, porque cuando no estás les agarra ansiedad sino”, “dejale algo para masticar asi descarga la tensión”, “ponele música relajante”, “cansalo lo más que puedas así le da fatiga ladrar”.

Sin embargo, pese al mal momento, una vecina que sí es amiga de la conductora, se quedó cuidándolo en su casa hasta su regreso. “Le dije a una amiga y vecina del barrio que vaya a quedarse con ellos, ya veo ahora lo que va a pasar pero no me quiero adelantar jajajjajjajaja. Gracias. Tipo 14 30hrs ya vuelvo”, describió al pie de un posteo en el que se ve a Justo con su “cuidadora” temporal en un video, ladrando y la vecina de Lizy en tono de risa: “ahí le está a diciendo a la madre perdón”.

Acto seguido envió dos fotos a las redes que despertaron las carcajadas de sus seguidores. En una se lo ve a justo “tras las rejas”, en un sector de la casa lo colocó su amiga para que se no se le vaya de control. La desopilante expresión en su cara hizo estallar a los fans de Tagliani seguido del comentario en broma “detenido por disturbios, ja, lo amo” y el mejor remate del cómico episodio llegó con una foto de justo mirando el teclado en la computadora. “Justo googlendo el teléfono de Fernando Burlando“. ¡Que personaje!

A.A