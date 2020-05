Por un tiempo, a pesar que los reclamos y las posturas siguen vigentes, nos olvidamos de la grieta existentes entre quienes buscan la legalización del aborto para evitar las muertes de las mujeres que lo hacen de manera clandestina, y aquellos que sostienen proteger a las dos vidas, y se oponen a la ley. Expresado de manera más directa, quedó como el enfrentamiento entre los pañuelos verdes y los celestes. Viviana Canosa es una de las referentes de estos últimos, y llegó a hacer una ecografía en vivo frente al Congreso de La Nación.

Desde Nada Personal, el programa que conduce por la pantalla de El Nueve, y mientras entrevistaba al diputado nacional Luis Juez, la periodista hizo un análisis sobre la actitud de las feministas durante la cuarentena. “Las mujeres siguen abortando, les digo a todo el grupo feminista y pañuelo verde. Las mujeres siguen abortando y no veo a ninguna que esté saliendo… O sea, en el medio de la pandemia tenemos voz y voto todos para seguir insistiendo con temas que hay que seguir resolviendo, si uno lo cree”, señaló.

“Hay mucho lobby para que vuelva el fútbol. También es un lindo plan para entretener y boludizar a la gente; le metemos fútbol, la dejamos en la casa. No hay plata para nada, pero sí hay plata para eso, ¿no?”, lanzó la conductora y agregó punzante: “El aborto era lo único de lo que se hablaba. Era lo único, el aborto, no había otro tema que el aborto; el pañuelo verde todo el día en la tele. Ahora es la pandemia y ahora es el fútbol. Vamos viendo”.

Para finalizar recordó el caso de Juan Darthés y cuestionó duramente a las feministas por, supuestamente, no alzar la voz por la liberación de los presos. “Porque pienso. Darthés está preso en no sé dónde o no sé dónde está; violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos y las feministas, viejo, no tengo la más puta idea dónde están. Cuando nos conviene, nos queda cómodo; ahora, cuando hay que meterse con el poder, casi te da un poco de miedo, mejor, quedate en tu casa“.

Desde las redes sociales llegaron las respuestas contra Canosa. “Gracias por recordar la causa. Sí, Darthés está guardado, en la casa que tiene en Brasil donde huyó cómo rata después de la denuncia. ‘Las feministas son culpables de todo’ menos, de tener que verte haciendo ecografías en la plaza de congreso x biyuya. Eso sí que no”, escribió Dolores Fonzi desde Twitter, asegurando que Viviana recibió plata por aquél actor “provida”.

“Informate @vivicanosaok Ser periodista y estar desinformado no da”, lanzó Verónica Llinás, compartiendo el comunicado del Colectivo de Actrices Argentinas repudiando la liberaciones de los presos.

“Qué pena que una mujer se ponga en contra de un movimiento de mujeres que hace lo que puede y que ha logrado mucho. Qué pena que sea cómplice de la mierda de la ley patriarcal. Qué pena que utilice un espacio importante para algo tan desagradable”, lanzó Julieta Díaz.

La grieta volvió a instalarse.

E.C

Galería de imágenes