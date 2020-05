En tiempos de pandemia y aislamiento cabe destacar que no todos los casos registrados en los hospitales son por coronavirus. Muy por el contrario, otras enfermedades siguen aquejando a la población, así como también el infortunio de los accidentes domésticos que requieren tratamiento de urgencia como el sucedió a Brian May, ex guitarrista de Queen, quien se desgarró luego de hacer actividades de jardinería y terminó en el hospital.

Como todo artista, dado que están todas las actividades paradas, el ícono de la banda de rock de éxito, realizó la cuarentena desde su domicilio, se puso en marcha con clases de guitarra y de actuación online y hasta ahí todo era felicidad. Pero así como las malas no duran para siempre, las buenas tampoco; y de forma repentina, encontró interrumpida su tranquilidad por un inesperado accidente, realizando actividad de jardinería en su casa. “No, el virus aún no me contagió gracias Dios”, lanzó en la primera de las fotos que compartió en redes que se lo ve con barbijo en el hospital.

Y continuó al pie de una foto en silla de ruedas con un médico a sus espaldas: “Además de estirarme demasiado y sufrir el acoso de demasiadas demandas, me las arreglé para romper mis gluteos en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta y de pronto me encuentro en un hospital con chequeos para ver cuánto me dañé realmente”.

Frente a este desafortunado momento en plena pandemia en la que el sistema de salud tiene su foco localizado en evitar la propagación del COVID-19 , una de los músicos que tocaba junto al gran Freddy Mercury en la banda que lo catapultó al éxito, aseguró que desaparecerá un tiempo para descansar y que no podrá caminar por un lapso largo debido a la gravedad de la lesión y lamentó: “Me costará dormir por que el dolor es implacable. Pero por favor no me me manden compasión, solo necesito un silencio curativo por un tiempo“.

A,A

Galería de imágenes