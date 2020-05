Luego de mucha polémica por haber permanecido en su casa desde el comienzo de la cuarentena obligatoria en la Argentina, Nicole Neumann regresó al panel de Nosotros a la mañana (El Trece) y fue recibida por Joaquín “El Pollo” Álvarez, quien días atrás se había referido a las internas del equipo que él conduce y negó que la modelo “tenga coronita”.

“Se fue con escote y volvió con polera”, lanzó el periodista para recibir a la modelo, que también hizo hincapié en el prolongado lapso en el que solo salió al aire a través de videollamadas. “Me fui en verano y vuelvo en otorño, casi invierno”, indicó la panelista.

Tomás Dente la recibió advirtiéndole que tiene un audio comprometedor sobre ella y una compañera del programa, a lo que la exesposa de Fabián Cubero le contestó preocupada y entre risas por creer que se trataba de un mensaje privado que mandó ayer a la noche.

La vuelta de Neumann ocurre luego de trascendidos sobre presuntos enojos de sus compañeros con ella por ser la única ausente desde que inició el aislamiento obligatorio, y eso suscitó que tenga que aclarar que no podía irse de su casa por tener que cuidar a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

En ese sentido, la panelista explicó que a partir de ahora, irá a trabajar al programa de El Trece solo cuando las nenas se encuentren con su padre en el departamento en el que vive con su actual pareja, Mica Viciconte. “Voy a venir solo dos o tres veces por semana, cuando las nenas estén con el papá. Las semanas que estén conmigo, me quedaré con ellas asistiéndolas con las clases en casa”, declaró Nicole en diálogo con Ciudad Magazine.

Fue justamente por la discordia entre la modelo y el exfutbolista de Vélez Sarsfield que el Pollo había salido a hablar sobre las internas en Nosotros. “Todo tiene una explicación. Nadie está gratis mucho tiempo. Si alguien viene dos días será porque de verdad puede venir dos días, o porque queremos que sea así, o si alguien no viene es porque no queremos, o no puede venir. Hay un montón de cosas ultrapersonales, y que después que cada persona se anime a decir si tiene ganas. No me puedo meter en eso, pero estoy al tanto por qué viene o no cada persona del equipo, y está comunicado. Esto no es personal, sino que es puertas adentro de la casa de cada uno y no quiero ni me corresponde ventilar”, aseguró el conductor en Por si las moscas (AM La Once Diez), indicando también que en su ciclo “hay roces como en cualquier equipo”.

L.L.

Galería de imágenes