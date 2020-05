Desde su casa, en donde permanece aislada por la cuarentena obligatoria, Maite Lanata compartió varias reflexiones sobre la abstinencia sexual, el consumo de pornografía y el encanto de las personas en tiempos del coronavirus, haciendo así varias confesiones calientes con las que reveló algunos detalles íntimos de su vida.

En una transmisión en vivo de Instagram, donde dialogó con el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre, la actriz que brilló en exitosas ficciones como Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece), El Marginal (Televisión Pública Argentina) y 100 días para enamorarse (Telefe) descartó estar poniendo en práctica el sexting, aunque sí dio consejos para ver material XXX con tranquilidad.

“No me han llegado comentarios todavía de que mis amigos pongan en práctica el sexo virtual, sí visitan muchas páginas porno, eso sí. Tengo amigos que me van recomendando videos y esas cosas”, indicó la artista.

“Si tenés la suerte de tener una habitación bastante separada, mejor, ahí estás más tranqui. O si tus papás están teniendo la posibilidad de trabajar, aprovechá esos momentos para…”, comentó entre risas la mujer de 20 años.

Debido a las medidas de precaución por el COVID-19, la intérprete reconoció que está atravesando un “problema” por la utilización de barbijos, tapabocas y máscaras protectoras. “Lo que hablaba la otra vez con mi mamá es que yo cuando estoy en la calle miro mucho las caras de los demás. Miro si el chico es lindo o no. ¡Ahora no los puedo ver! Entonces me parece que todos están buenos, encima con la necesidad que tengo…”, reveló Maite, haciendo alusión a su abstinencia sexual.

Asegurando que ahora “todos los hombres son de su agrado”, Lanata indicó que lamentablemente “ya no puede encontrar qué era lo que le gustaba” en ellos. Sin embargo, también dijo que está barajando la posibilidad de ver si combinan algunos de esos utensilios sanitarios con los ojos.

Esta no es la primera vez que la actriz que pronto llegará a Netflix siendo parte del elenco de La Corazonada habla sin tapujos sobre la sexualidad, ya que en varias oportunidades reflexionó sobre los estereotipos de género por su papel de Juan, un chico trans, en la ficción que protagonizaron Carla Peterson, Juan Minujín, Luciano Castro y Nancy Dupláa en 2018.

