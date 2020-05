Un escándalo se vive en la localidad de Catriel, en Río Negro. Un pastor evangélico le envió un video pornográfico a una feligresa, en donde se ve al hombre masturbándose frente a la cámara.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª de Catriel , en Río Negro. Una feligresa que había mantenido un breve intercambio por WhatsApp con el pastor evangelista Polo Cerda recibió de su parte un video condicionado en el que el hombre se masturba frente a la cámara.

Antes de eso, la mujer se había cambiado su estado de WhatsApp a “Qué terrible dolor de cabeza que tengo”. A la 00.41, recibió un mensaje del hombre: “Voy a orar para que Dios la sane”. A lo que ella contestó, “Gracias pastor”. En la madrugada, a las 2.25, le envió el video explícito.





Ella hizo público todo el intercambio, al que le sacó captura de pantalla para después viralizarlo en redes. Ante la cantidad de respuestas generadas, Cerda se expresó en un video que difundió LM Neuquén: “Teóricamente, hay un video que era de.. propio, mío. Que se envió ahí. Teóricamente yo lo envié. Pero yo estoy consciente y aseguro que ese video yo no lo envié a esa señora, y nadie lo enviaría. Lamentablemente ese video llegó ahí”, balbucea el pastor en el video que difundió.

Disculpas

“Le mando por Messenger pidiendo disculpas, diciendo que no sé cómo llegó ese video ahi, porque yo nunca se lo envié, pero estaba bloqueado. Después me llama el esposo, enojado -y está bien que esté enojado, yo creo que a cualquiera que le hubiese pasado eso estaría reaccionando de la misma manera. Le pedí disculpas a él y le pedí disculpas a la señora”, continúa el monólogo del pastor evangélico.

“La verdad que no hubo acoso, ni tampoco ella me provocó, ni nada por el estilo. No hubo nada. Si ustedes ven la conversación, teóricamente a la media hora salta un video. Yo, conscientemente, es imposible que lo haya mandado. Se que hay mucha gente que por esto está siendo afectada. Yo sí les puedo asegurar que Dios es real, y que hay mucha gente que ama a Dios y hace las cosas bien”, concluye el predicador.

En la madrugada del martes pasado, después del escándalo, el hombre cambió su foto de portada de Facebook por una en la que puede leerse la frase, “A veces la mala racha suele ser el comienzo de algo mejor”. /El Liberal