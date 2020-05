El libro de vida entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni lejos de haber tenido un cierre con la partida del cordobés a su ciudad natal, agrega capítulos del escándalo cada día. Luego de convertirse en padres de Francesco, los asuntos privados de la pareja comenzaron a complicarse; principalmente, luego de que la hija del conductor de Intrusos se entere de infidelidades que decidió no perdonar y en esta oportunidad, reveló en un vivo para Instagram cómo fue que se enteró.

Dicen que “el que busca, encuentra” y eso no falla. La hija mayor de Jorge Rial estaba convencida de que el padre de su hijo estaba metido en ‘situaciones raras’ y en pleno diálogo directo con sus seguidores en un instagram live reveló: “Le revisé el celular cuando estaba borracho. O sea, no hay muchas maneras de enterarse. Si dormía con el celular abajo de la almohada“.

Sin embargo, se sabe que todos los celulares están cifrados con claves de seguridad por parte de cada persona para el resguardo y protección de sus asuntos privados. Por ese motivo, resulta de vital importancia que las contraseñas sean creadas estratégicamente y no fue así el caso de Ambrosioni, quien fue fácilmente “hackeado” por su pareja. “Yo se la descubrí una vez que fuimos a un cajero y el pelotudo puso la misma en el cajero que en el celular“, confesó con aire triunfante, luego de ser consultada por sus seguidores y les leyó el chat que Facundo había tenido con una mujer en la que la invitaba a un encuentro: “¿Cuándo hacemos la fiestita?”, expresaba el mensaje, al que Morena se refirió en el momento: “Me da asco, esta es otra prueba para que vean, porque quería enfiestarse con minas”

Además, en el mismo momento en el que ella realizaba el vivo desde su casa – que se encontraba acompañada de su amiga que está pasando la cuarentena con ella – la mediática estaba escuchando el vivo que, en paralelo, estaba dando el cordobés en su cuenta y lanzó indignada: “Se hace el que le importa el hijo y no le importa” y sus seguidores lo notaron al acto. “Morena se re nota que estás mirando su vivo”, lanzó un usuario.

Recordemos que, además de la infidelidad, los últimos tiempos demostraron en público mucha irritación y violencia verbal entre ellos. Él la llamaba tóxica y ella a él. Además de la infidelidad, en su momento, hubo rumores de violencia, hecho que quedó registrado un día con la llamada de ella a la policía. Pero en los últimos parece haber sido Morena la que tomó ese papel de presionarlo, por lo que al morocho le aconsejaron que la denuncie.

Mientras comparten un hijo en común y el peor de los vínculos, Morena decidió poner su cuenta privada, borrar todas sus fotos con él (algo que Ambrosioni hizo también), se habla con otros hombres en vivos, se muestra hot y no pierde oportunidad para reclamarle, como en esta última oportunidad, la ayuda económica que la hija mayor de Rial asegura no recibir. “Estoy esperando que todavía pueda pasar por lo menos los 3 mil pesos que quiere pasar“, aseguró, deslizando nuevamente que su ex no la ayuda para mantener a su hijo. ¡ Que escándalo!

A.A

