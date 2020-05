En el medio artístico es tal lo conectados que están todos los cantantes, los actores, bailarines, etc, que responden cada día a la frase “somos pocos y nos conocemos mucho”. Por lo tanto, no solo se enteran de conflictos, infidelidades o escándalos, sino también de cambios. En esta oportunidad fue Lali Espósito quien se mostró muy feliz por ver a su colega Adele con una transformación 100 por ciento positiva y lo celebró en las redes sociales utilizando dos de sus mayores talentos: el canto y el humor actoral.

“Hoy me levanté impactada con la foto de Adele felizmente renovada y cante todo el día esta canción”, reveló La ligera al ritmo de Someone like you, uno de los temas que llevó a la artista británica al éxito absoluto, perteneciente al Álbum: 21, lanzado en 2011. Luego de que se conociera a una nueva Adele, tras la publicación que compartió para todos sus seguidores en la que prácticamente no se la reconocía por su delgadez, la ex integrante de las filas de Cris Morena se entusiasmó por su voluntad, tratamientos y esfuerzo y la honró con uno de sus grandes hits musicales.

En el video se la puede ver con un buzo deportivo, rodete, súper suelta y descontracturada, cantando en la cocina de su casa con una espátula de cocina como micrófono, motivo por el cual aclaró en la siguiente historia: “Mientras cocino extraño el escenario , muy teatral mi versión. Si Lali , es mucho”. ¡Tremenda!

A.A

