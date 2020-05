Mirta Busnelli fue entrevistada por Guillermo Andino en el programa Informados de todo (América) por el difícil momento que están pasando los actores debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la decisión de la Asociación Argentina de Actores de que no trabajen para resguardarse del coronavirus.

En el marco de la constante extensión de la cuarentena obligatoria, que aleja a los actores de sus trabajos habituales, generándoles un deterioro brusco de su situación económica (al igual que otras industrias), varios actores pidieron en distintos medios por la flexibilización del confinamiento para volver a generar ingresos. Álvaro Navia​ y Jay Mammon son algunos de los humoristas que hablaron de esta problemática.

Este jueves, Mirta Busnelli se comunicó con Informados de Todo para hablar del tema y contar cómo afecta la situación a su gremio. Si bien la charla arrancó por el lado que iban a tocar desde un principio, de pronto el diálogo se tornó político y se vivió un tenso momento entre la reconocida actriz y el conductor.

Andino indagó: “Te escuché decir que menos mal que nos toca enfrentar esta pandemia con este presidente al frente. ¿Por qué lo dijiste?”. Sin dudar, la artista advirtió: “Vos sabés la respuesta y yo te la voy a dar”. Entre risas, siguió: “Si hubiera ocurrido en la época de (Mauricio) Macri, personalmente, creo que hubiera sido catastrófico”.

Lejos de sentirse satisfecho, el conductor insistió: “Te lo pregunto justamente porque mucha gente, contrafácticamente, dice ‘Si hubiera pasado esto con Macri…’ y lo dicen con una connotación negativa, por eso quería saber tu opinión al respecto”.

Redoblando la apuesta, Busnelli dio vuelta la situación y se transformó en la entrevistadora: “No… A mi me gustaría saber tu opinión al respecto, si a vos te gustó el gobierno de Macri”. Con la tensión instalada, Guillermo respondió: “Yo te puedo hablar largo y tendido, pero no se responde una pregunta con otra pregunta. Acá la entrevistada sos vos“.

“Se puede responder, pero te la voy a responder igual. Me parece que hubiera sido un desastre, Andino. De alguna manera el desfinanciamiento de la salud tiene como responsable los gobiernos y en Europa pasó lo mismo”.

Y agregó: “Vos me preguntás y no tengo muchas ganas de hablar de Macri. Me parece perder el tiempo. Pero también está buena la pregunta que me hiciste porque sirve para reflexionar qué gente elegimos. El presidente tiene que mandar obedeciendo, obedeciendo al pueblo”.

“Acá hay expertos, Ginés, los epidemiólogos, los infectólogos, todo el mundo está a full. Se creó como un ejército de gente en la sanidad. La batalla que se dio fue inmediata y muy grande, siendo un país que no tiene las cosas que tiene el primer mundo respecto a la salud”, concluyó rescatando, una vez más, el accionar que Alberto Fernández y su equipo están teniendo frente a la pandemia.

