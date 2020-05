En tiempos de crisis económica y pandemia, Nicole Neumann tuvo una acción que por un lado puede ser tildada como polémica, y por el otro, como una gran estrategia de publicidad, ya que ante una cámara de Los Ángeles de la Mañana que la fue a buscar a la salida de su regreso al panel de Nosotros a la mañana, la modelo lució una máscara facial contra el coronavirus con un auspicio encima.

“En su momento no pude venir y ahora vine. Se toman todos los recaudos, viene solo la mitad del equipo, nos toman la temperatura, la máquina de ozono, yo soy lo más obsesiva que hay. Todas las mujeres del panel son madres. Yo en su momento por temas de fuerza mayor no pude, pero ahora voy a venir cuando no esté con las nenas”, dijo la rubia mientras lucía, además de su barbijo, una máscara con la leyenda “Piso cuatro”, que es el nombre de un showroom de ropa ubicado en Nordelta, provincia de Buenos Aires.

La exesposa de Fabián Cubero también ofreció en su protector los nombres de usuario de las cuentas en redes sociales de ese emprendimiento, y compartió en sus historias de Instagram un video donde se aprecia con mayor detalle el barbijo con diseño de camuflaje militar.

“Me da mucha alegría y hasta cierta tranquilidad ver en la calle a todo el mundo en la calle con barbijos, cuidándose como corresponde. Falta el tema ojos, porque es boca, nariz y ojos, pero bueno, es un gran paso”, analizó la exparticipante del Bailando desde el interior del automóvil que la trasladó hasta su casa nuevamente.

Por otro lado, la panelista fue consultada por los cronistas sobre los últimos escándalos en los que estuvo metida: el asado que el exfutbolista de Vélez hizo para sus hijas y las palabra poco amistosas que Susana Giménez le dedicó tras las críticas por la devolución de su perra.

“Ellas siempre comieron asado, no lo tienen prohibido”, indicó la vegetariana, mientras que al referirse a la diva aseguró que “se tradujo todo de mala manera” y que le aclaró sus dichos además de decirles que la admira. “No es momento de confrontar”, sentenció, sin aclarar si la diva le pidió disculpas por haberla tratado de “estúpida”.

L.L.

