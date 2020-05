La ruptura del amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré revolvió un caldo bastante pesado y remontó polvo debajo de la alfombras. Desde que los ex tortolitos anunciaron su separación, muchas figuras del ambiente, los medios y la gente en las redes comenzaron a preguntarse ¿que pasó entre ambos? y si bien las hipótesis surgen de todos lados en esta oportunidad fue Yasmín Corti, bailarina que formaba parte del cuerpo de Sugar que tuvo un affaire con el actor, quien preparó los dardos para apuntar a su colega.

Corti se cruzó duramente con la reconocida bailarina, tras acusarla de ser la responsable de su baja en el espectáculo que fue un éxito en la taquilla de la temporada 2018 en el Teatro Lola Membrives. Yasmín quedó varada en Mar del Plata y desde allí cumple con el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno. Desde el balcón del departamento en el que se encuentra realizando la cuarentena, pudo ver como el mismo día que se anunció la separación entre los ex tortolitos, el cartel que promocionaba en el teatro el espectáculo Departamento de soltero fue completamente destrozado por el viento que arrasó con él.

Fue tal el impacto visual y la sorpresa que le generó ver la marquesina en la miseria que, en su momento, lo filmó con su celular y luego lo subió a las redes sociales para compartirlo con todos sus seguidores. “Fue curioso que el día de la separación la cartelera se despedazó. Yo estoy varada en Mardel y vi todo porque vivo frente al teatro donde estaban”, relata Corti de fondo mientras corre el video con una imagen que pareció vaticinar la realidad que se venía.

Fue curioso que el día de la separación la cartelera se despedazó

Sin embargo, más allá de mostrarlo, recita el dicho popular que para algunas personas “no hay puntadas sin hilo” y aprovechó el posteo para apuntar contra su ex “affaire”; por lo que sumó a su descargo en off: “Me alegro que le haya pedido disculpas a su ex, Josefina. A mí me las pidió. Creo que estuvo con todas a la vez”, remarcando la etiqueta que persigue al actor como el “depredador de la farándula”, dado que tiene uno de los historiales más largos del medio con las mujeres.

De esta forma, deslizó que en mientras Cabré iniciaba su relación con Laurita, mantenía un affaire con ella y tal como ya se supo, con Josefina Silveyra, la cantante y ex integrante del staff del Bailando, que estuvo muy enamorada del morocho y que, según afirma Yanina Latorre por fuentes cercanas a ella: “quedó destrozada y decidió seguir su carrera artística en otro país”. ¡Que escándalo!

