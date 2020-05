La difícil situación que Federico Bal tiene en su camino debido al cáncer que padece lo ha llevado a reflexionar sobre distintos aspectos de su vida, a punto tal que el próximo viernes estrenará una inédita sección en su programa radial, Late el viernes, en la que hará catarsis y se comunicará con una de sus exnovias.

El actor debutó el viernes pasado en FM Late y en el día de hoy hizo el inesperado anuncio a través de sus redes sociales con el que impactó a sus millones de seguidores, que obviamente ya comenzaron a elaborar teorías y apostar con respecto a quien será la mujer que dialogará con él.

“Hace un tiempo decidí que no me quiero quedar con dudas en algunos aspectos de mi vida. Mañana en @lateelviernesok llamo a quien fue una de las mujeres de mi vida y que por supuesto me dejó. Mañana 22 hs inauguramos #LlamandoAMiEx, ¿a vos también te dejan como a mi?”, escribió el conductor del programa en el que está acompañado por Pepe Ochoa, Fernanda Metilli y Magalí Sica.

¿Quién puede ser la otra persona del otro lado del teléfono de Fede? Su lista de intereses románticos es extensa y abarca muchos idas y vueltas, pero los nombres más reconocidos de la misma son Tamara Gala, Barbie Vélez, Laurita Fernández, Florencia Marcasoli, Bianca Iovenitti y Melina Carballo.

Sin embargo, en el caso de las primeras dos señoritas, la posibilidad de que el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se comunique con ellas son prácticamente nulas. Tamara, con quien estuvo en pareja durante el 2011, hizo fuertes declaraciones sobre la enfermedad que sufre el director, tildándolo de “hacer publicidad” de su duro cuadro de salud. Con respecto a la hija de Nazarena Vélez, el propio Fede aseguró esta semana en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que no hay ninguna chance de volver a hablar con ella, manteniendo firmes sus diferencias irreconciliables por el escándalo y la denuncia de violencia de género que los separó y enfrentó judicialmente.

Entre 2012 y 2014, el actor salió con Marcasoli, pero ella volvió a su vida en 2017, justo cuando él estaba iniciando su romance con Laurita, razón suficiente para que los tres luego formen parte del Bailando durante ese año y que también se hablara en todos los programas de televisión sobre la presunta infidelidad del artista a la rubia con la morocha en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, en plena temporada teatral.

Bal y Fernández ganaron el Bailando 2015, y desde ese entonces siempre se habló de rumores de cuernos de él hacia Vélez con la bailarina. Luego oficializaron y siguieron bailando juntos a pesar de tener muchos idas y vueltas en su relación, para finalmente separarse de manera definitiva en mayo de 2018. La semana pasada, él tuvo un gesto amistoso hacia la actriz que encendió las alarmas de un reencuentro.

En el caso de Iovenitti, ella lamentablemente nunca pudo obtener el título de “novia oficial”, ya que el actor siempre la consideró como una persona a la que “quería mucho” y nunca la mencionó como su pareja estable. Su vínculo amoroso duró desde fines de 2018 hasta mediados de 2019, y tan solo unas semanas después, Carballo apareció en la vida del conductor radial, pero la uruguaya no corrió con mucha suerte ya que todo quedó prácticamente en “un romance de fin de semana” y un breve raid mediático.

Desde diciembre del año pasado, Federico está de novio con Sofía Aldrey, una maquilladora a quien conoce desde que ambos eran pequeños y que lo ha estado cuidando por la delicada situación que atraviesa.

