Cuatro provincias recibieron la autorización para flexibilizar algunas actividades de servicios y productivas, en el marco del análisis que realizan las autoridades locales y el gobierno nacional a instancias de los compromisos que asumen distintos sectores y empresas para asegurar las medidas sanitarias de resguardo por el coronavirus.

Estas autorizaciones se dan en momentos en que el Gobierno analiza qué plantas del sector industrial pueden volver a funcionar y en qué regiones y provincias, con la intención de lograr este mes un mayor nivel de actividad, aunque lejos está aún de alcanzarse la normalidad previa al 20 de marzo, fecha en que comenzó el aislamiento social obligatorio.

En todos los casos las premisas exigen el cumplimiento de protocolos adecuados a cada rama productiva y empresa, vinculados a medidas de distanciamiento social, equipos de protección, disponibilidad de sanitizantes, controles clínicos, redefinición de turnos y horarios y uno de los más complejos vinculados a la necesidad de no utilizar el transporte publico.





La ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerese se presentan con particular recaudo a la hora de tomar decisiones de flexibilización por concentrar no sólo 15 millones de habitantes sino el mayor porcentaje de casos de coronavirus identificados, pese a lo cual ambos gobiernos esperan poder realizar anuncios en los próximos días.

A la espera de que el presidente Alberto Fernández ofrezca en los próximos días más detalles de una flexibilización de la cuarentena, cuando culmine la actual fase el 10 de mayo, algunos sectores ya comenzaron a retomar tareas.

Mendoza

Así, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se habilitó a que en la ciudad de Mendoza puedan trabajar miembros de las llamadas profesiones liberales como abogados, contadores públicos, corredores inmobiliarios, y un permiso particular para las peluquerías.

Además, el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, anunció que gestionará ante el gobierno provincial el permiso correspondiente para que vuelvan a abrir los comercios de la capital, ya que que si bien la modalidad take away habilitada algunas semanas atrás fue un aliciente para los comerciantes no fue suficiente para reactivar la actividad.

Mar del Plata

En la ciudad de Mar del Plata, partido de General Puyerredón, se habilitaron las actividades para pinturerías, martilleros y corredores públicos, profesionales de ciencias económicas, agrimensores, y locales gastronómicos con modalidad take away o para llevar y entrega a domicilio.

Allí también podrán comenzar a trabajar estudios de arquitectura, oficinas técnicas y colegios para el desarrollo de la construcción, obras privadas.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que el fin de semana se pondrá en marcha un “plan piloto”, en el cual se permitirá la apertura de todos los comercios minoristas y peluquerías con las respectivas medidas de seguridad y salud en el marco de la cuarentena.

Salta

Por su parte, en Salta, la autorización alcanza al comercio en sus diferentes formas con las limitaciones de ingreso de clientes a los locales para evitar proximidad, mientras que los gastronómicos podrán operar con modalidad de entrega a domicilio o consumo fuera de los locales.

Santa Fe

En Santa Fe y en Rosario, por el momento se habilitó la actividad inmobiliaria y el servicio de mudanzas, pero son varios más los sectores que presentaron a las autoridades municipales sus protocolos y solicitudes de habilitación.

En ese sentido, las empresas mineras de Jujuy y Salta procuraban que se autorice un protocolo para reactivar la actividad entre ambas provincias y, en particular, el traslado de empleados, lo cual se vio restringido debido a la pandemia de coronavirus, informaron entidades del sector.

Si bien la actividad minera volvió a operar en todo el país, las empresas encuentran las limitaciones en los tránsitos interprovinciales, por lo cual sólo pueden local con los trabajadores locales de cada proyecto.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, once empresas electrónicas y textiles de recibieron autorizaciones para reactivar su producción en medio de la pandemia de coronavirus, confirmó el secretario de Industria provincial, Juan Ignacio García.

Se trata de Iatec, Famar Fueguina, Mirgor, BGH, Carrier, Solnik, Radio Victoria, Blanco Nieve, Australtex, Fapesa y Fabrisur, todas instaladas en la ciudad de Río Grande y la mayoría dedicada a la fabricación de televisores, celulares y aires acondicionados, entre otros productos.

Tucumán

En Tucumán, la construcción privada retomará sus actividades el lunes, en forma paulatina y cumpliendo los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades locales, con un horario establecido de 7 a 16 para evitar aglomeraciones.

La reactivación de la actividad “se dará de manera gradual y cumpliendo con protocolos sanitarios correspondientes, de acuerdo con las necesidades de cada una de las obras que queden habilitadas”, explicó Pedro Sandilli, subsecretario de la Gobernación tucumana.