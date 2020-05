En los últimos días se fue generando una polémica en relación a la Asociación Argentina de Actores y a un grupo de artistas que quieren autorización para poder realizar personajes en algunos de los programas de televisión que están al aire y que siempre tuvieron sketch de humor. Sin embargo, no existe un protocolo para autorizar la actuación, y desde la entidad que preside Alejandra Darín sostienen que no están habilitados a trabajar por las disposiciones que tomó el Gobierno en relación a la cuarentena.

Esta situación también generó un enfrentamiento entre el sindicato y Pol-ka, luego de que denunciaran que la productora no está pagando los salarios del personal. Si bien desde la empresa que es propiedad del Grupo Clarín y Adrián Suar no se expresaron oficialmente, en off sostienen que no tienen ingresos y que necesitan que la AAA acepten discutir un protocolo para retomar la actividad.

En una entrevista en Espléndidos pero infidentes por AM 990, la titular de actores explicó la situación del gremio y respondió las críticas que recibió. “Los actores y actrices de nuestro país vivimos de nuestro trabajo y necesitamos trabajar para vivir. Esta es una situación que nos afecta. Esta situación no es que empezó ahora. Pasamos cuatro años con un gobierno que redujo nuestro trabajo un 52%. La pandemia vino a agravar la situación“, sostuvo.

Además, Darín aseguro que por el decreto emitido por el Gobierno, la actuación “no es una actividad considerada indispensable. Somos un sindicato que defendemos los derechos laborales entre los que está la salud”.

Consultada por Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro, conductores del ciclo, sobre qué pasaría si un actor decide aparecer en un programa haciendo un personaje, la actriz fue muy clara: “Todos los que cumplen una función como actores no lo pueden hacer en este momento, Si lo hacen igual, hoy por hoy, si lo quieren entender o no, es un delito, igual que el de la gente que sale sin su permiso y le retienen el auto en la Panamericana. No soy abogada, pero sería un delito menor”

El 1 de mayo, Alejandra, como presidenta de Actores, participó de una reunión con Alberto Fernández. ¿Comenzarán a flexibilizar algunas géneros de la actuación?

