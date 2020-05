En la esquina de calles Córdoba y Salta en San Miguel de Tucumán, un grupo de taxistas llevó adelante un corte en reclamo a la prohibición de estacionar en las paradas de la zona.

“Estamos reclamando por las paradas, no nos dejan estacionar nos sacaron del microcentro y la verdad que con esta situación de la pandemia del Covid-19, la actividad del taxista está atravesando una situación muy complicada, esto va en decadencia. Hay muchos compañeros que tuvieron que salir a trabajar porque no le queda otra alternativa, no hay otro sustento, otra ayuda”, expresó Carlos Pizarro representante del Sindicato de Peones de Taxi de Tucumán.

Pizarro expresó que en la calle Salta, desde Córdoba hasta San Juan no hay parada de colectivos. “Por lo menos que habiliten para diez taxis, lo que queremos es trabajar, no hay mucho trabajo y el poco que hay esta es una parada que ayuda mucho”, aseguró.





Comentó que en asamblea decidieron cortar la calle en la esquina de Salta Y Córdoba. Y añadió que desde que comenzó la pandemia tuvieron inconvenientes para al microcentro y ahora surge este problema de la prohibición de ubicarse en las paradas.

“No hay trabajo, y lo que buscamos es llevar el sustento a la casa”, manifestó. Detalló que desde el Sutrappa aducen que no tienen problemas siempre y cuando respeten la cantidad de autos estipulados. Sin embargo, Pizarro apuntó contra el subsecretario de Tránsito del municipio capitalino: “el problema es Romero que no quiere dejarnos estacionar”.