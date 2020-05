A contramano de la tradición que lo ubica siempre en el tercer domingo del mes de junio, la celebración del Día del Padre está a un paso de quedar para más adelante.

Sendos representantes del segmento de la indumentaria, el calzado y la industria ligada a la elaboración de estos productos, elevaron ante la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Paula Español un pedido para que la fecha se traslade al mes de julio como alternativa para garantizar una comercialización sostenida y la posibilidad de cumplir con las pautas de, en términos de moda, el conocido cambio de temporada.

La existencia de la solicitud fue confirmada por voceros de la Cámara Industrial de la Indumentaria (Ciai) y Fecoba, la federación que integra al comercio y la industria en Capital Federal. “En principio se está pidiendo que el ‘Día del Padre’ se traslade a la primera mitad del mes de julio, pero tampoco descartamos volver a hacer otra solicitud ya solicitando que la fecha se corra para agosto”, comentó Fabián Castillo, presidente de Fecoba.

La posibilidad enciende más de una esperanza, por ejemplo, en el ámbito de las zapaterías. Cerca de 1.600 locales que ofrecen calzado se encuentran totalmente cerrados desde que el Gobierno impuso la cuarentena a raíz del Covid-19.

Mover la fecha a julio, siempre y cuando se habilite el funcionamiento comercial del rubro en las próximas semanas, les permitiría a los emprendimientos colocar en el mercado parte de su colección otoño invierno para ya comenzar a ofrecer los modelos de primavera.

Desde la Ciai su gerente general, Alicia Hernández, se refirió al pedido presentado ante Comercio Interior y aseguró que la solicitud también cuenta con respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). “Nuestra intención es que el ‘Día del Padre’ se lleve a cabo el domingo 12 julio, mientras que Came en un principio postuló el 19. Es una fecha clave no sólo por la venta de ropa y calzado masculinos, sino porque para la indumentaria femenina implica el cierre de temporada. En el calendario de nuestro rubro, es el momento en que empiezan las liquidaciones. Si el ‘Día del Padre’ tuviera lugar en junio, habremos llegado a esa fecha clave con toda la ropa de otoño e invierno sin vender. Para la ropa masculina, por ejemplo, esa fecha es la más importante”, enfatizó Hernández.