Mica Viciconte habló con Confrontados (El Nueve) y se refirió a la charla que tuvo con Fabián Cubero sobre la posibilidad de convertirse en padres.

Varias veces Viciconte y Cubero, cuya pareja se fortalece cada vez más, expresaron su deseo de tener un hijos juntos. Sin embargo, también aclararon que no era el momento.

En junio de 2019, luego de volver de unas vacaciones soñadas con Cubero, Mica fue consultada sobre su deseo de ser madre junto al exfutbolista. “Sí. Pero no ahora. Yo quiero ser madre, pero creo que no es el momento todavía. Estamos viviendo juntos y está bueno disfrutar esta etapa. Más adelante, vemos cómo estamos y cuando se dé se dé”, dijo a Intrusos (América) en ese momento.

Conforme van avanzando en su relación, y en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país debido al coronavirus, que hace que las parejas pasen todo el tiempo juntas y se generen todo tipo de charlas, Mica contó una nueva charla que tuvo con Fabián sobre el tema.

“Viste que los hombres le escapan un poco a esas preguntas o tiran un chiste como para zafar. Pero por supuesto que se habló”, comentó la ¿ex panelista? de Incorrectas (América) en respuesta a la pregunta del periodista Gustavo Méndez. Y agregó: “De mi grupo de amigas, tres están embarazadas. Y le dije ‘¿viste que mis amigas están todas embarazadas? Es como la época’… a ver si lo tomaba como una señal. Y me respondió ‘no me rompas las pelotas’“, contó Mica entre risas.

Luego, dejando las bromas de lado, la actriz dijo: “Fabián es amoroso. Pero la verdad es que hoy no estoy con ganas de ser madre. Sí quiero ser madre, por supuesto, pero ahora se viene el Bailando y tengo ganas de hacer esas cosas y después a futuro, veremos. Fabi está predispuesto, yo lo cargo“.

Carlos Monti, a través de Skype, sorprendió al interrumpir para preguntar si era verdad que se “se viene el casamiento”. “No, no, no, no. Casamiento dudo que haya… No creo que estemos para casarnos. No es algo que me llame tanto, eh. Prefiero tener un hijo antes que casarme, no es algo que necesite”, dejó en claro.

Mientras tanto, la pareja se divierte armando videos, compitiendo entre ellos, bailando, haciendo imitaciones, entrenando juntos, entre otras cosas, durante esta cuarentena que nadie sabe cuándo terminará.

