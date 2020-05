“Me di cuenta de que la simplicidad es siempre la parte más bella”, lanzó Natalia Borges en el posteo que alzó conjeturas de embarazo y de eso podríamos estar todos de acuerdo, dado que a partir de detalles simples en su cuenta de Instagram y en la de Pocho Lavezzi (como el uso de los mismos sombreros y fotos en paisajes idénticos) revelaron hace unas semanas que un incipiente romance estaba naciendo en las paradisíacas islas del Caribe en donde quedaron varados cuando inició la cuarentena obligatoria. Y ahora, a través de ese mismo medio, también surgieron los rumores de embarazo.

La modelo brasileña y el exfutbolista están juntos en la isla Saint Barth, perteneciente a Francia, sitio que es considerado como la isla más cara del mundo. Desde allí se les descubrió que estaban juntos y esto alzó polémica e incluso llevó al enojo y la primaria negación del Pocho, dado que Borges era la ex pareja de un íntimo amigo suyo y Yanina Screpante, su ex, había despotricado contra él en los medios, diciendo que “no le sorprende” y asegurando que en el momento que eran pareja, se habían ido los cuatro de vacaciones. Pero ni las habladurías ni las críticas los pararon y luego el morocho salió a esclarecerlo.

Sin embargo, según sostuvo Rodrigo Lussich en Intrusos (América) para la sección “escandalones”, la infartante modelo que está en pareja con Lavezzi estaría embarazada. Su planteo partió de dos posteos que la rubia decidió hacer públicos en los que subió fotos en la playa que dejaron la pregunta abierta. En una, se muestra con un vestido blanco, agarrada de su panza y disparó la inesperada frase “Dios tiene un tiempo perfecto, no va ni temprano ni tarde”, y acompañó su mensaje de un emoji de bebé. En el otro, se mostró con una malla enteriza animal print y al igual que el periodista, muchos de los seguidores de la modelo reposaron la vista sobre la segunda imagen, en la que Natalia decidió hacerle zoom a su panza que se veía con forma y punta y sin ninguna explicación más que las palabras inicialmente mencionadas.

La foto que generó rumores

Por tal motivo una seguidora no aguantó la intriga y le consultó: “¿Estás embarazada?” y la respuesta de la pareja del exjugador de San Lorenzo no tardo en llegar. “No, solo comí mucho en el almuerzo“, lanzó entre emoticones de risas. De esta forma, al menos por ahora, deja en claro que la cigüeña todavía no llegó al Caribe o al menos, por ahora.

A.A