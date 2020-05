El doctor Jorge Tartaglione, panelista de Cortá por Lozano (Telefe), hizo público un doloroso recuerdo sobre la muerte de su padre, quien también era un profesional de la medicina, a través de un conmovedor relato destinando a la gente que fuma, para así recomendarles que la escasez de cigarrillos que hay en la Argentina es una gran oportunidad para abandonar el tabaco.

Luego de decir que hubo gente que corrió desesperada hasta los kioscos para conseguir un atado y que incluso hay un mercado paralelo de “puchos truchos”, el médico aseguró que este es un buen momento para dejar de fumar. “Internacionalmente se sabe que el factor más importante para dejarlo es el precio”, indicó el columnista del programa de Verónica Lozano, quien al escuchar las palabras de su compañero, dio el nombre de varios integrantes de su equipo que son fumadores para instarlos a que intenten cortar su adicción.

“Nunca es tarde, así tengas 90 años. Cuando vos ves a un chico en el barrio de emergencia en el barro y frío, ese es un sobreviviente del resto que se murió. Lo mismo pasa con el de 90 que sigue fumando a esa edad. Cuando se deja de fumar, a los 20 minutos el pulso y la presión vuelven a sus valores normales. A las 24 horas, tu capacidad pulmonar volvió a la normalidad. A los tres años, tenés el mismo riesgo de infarto que si no hubieras fumado nunca, y a los diez años, de un cáncer de pulmón”, precisó Tartaglione.

“Este cuerpito está cumpliendo un año sin fumar y es más lindo. Recuperás el olfato y el sabor, te cambia la vida”, añadió con alegría el periodista de policiales Pablo Kablan, que comentó que dijo “basta” cuando salió a fumar en una noche de frío en la que cenó en familia junto a su esposa y su colega Mauro Szeta, lo que terminó motivando al doctor para que cuente su experiencia personal.

“Yo fumaba en una época donde se fumaba en los aviones, en el colegio, los médicos fumaban en el consultorio, las embarazadas. Mi padre era médico y fumador. Un 31 de diciembre, él empezó con un dolor, lo llevamos al sanatorio, vimos la placa del tórax y sabíamos que se iba a morir se sintió mal, tenía un dolor en el pecho, y lo llevamos al sanatorio”, comenzó a relatar el especialista en salud sobre su papá, que falleció a los 53 años de edad.

“Él se fue a los Estados Unidos para hacer un tratamiento experimental. Estando yo acá, cuando lo operamos, dejé el cigarrillo y nunca más fume, pero lo más interesante es que él me dijo al volver: ‘Mirá, yo me voy a morir, pero te traje un tratamiento para que tus pacientes dejen de fumar’. Ese tratamiento lo hice desde 1989, año en el que dejé de fumar y que no había tanta conciencia como hoy”, detalló el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina.

“Me pone la piel de la gallina, pero es la realidad. ¿Por qué lo cuento? Porque este es un gran momento para dejar de fumar. Si tenés a algún amigo cocainómano, escuchalo, ayudalo, lo mismo con el adicto al alcohol. Son enfermedades muy fuertes en las cuales existen tratamientos y de las que se pueden salir”, concluyó el panelista mirando a cámara.

L.L.

