Luego de la escandalosa expulsión de Saray Carrillo en MasterChef España, llega el momento de furia que vivió Rocío Marengo en la edición famosos de la versión chilena del reality de cocina.

MasterChef Celebrity Chile está en su fase final, y quedan diez participantes en competencia. Y, como sucede en todos los realities, a poco de llegar a la meta las emociones están a flor de piel debido a la presión. Eso mismo le sucedió a Rocío Marengo en la última edición del 4 de mayo.

La primera prueba consistió en un plato que los famosos debían cocinar para alguien especial. Todo transcurría con normalidad hasta que, cuando se cumplió el tiempo reglamentario, la panelista argentina demostró todo su descontento golpeando el plato que estaba preparando y que no llegó a terminar.

Marengo perdió el control tras no poder finalizar la torta de merengue que preparaba y que estaba dedicado a sus sobrinos. Esto provocó que estallara de furia, destruyera lo que quedada de su preparación y rompiera en llanto de la impotencia. Sus compañeros se sorprendieron por su reacción, pero fue rápidamente consolada por algunos de ellos.

Esta situación hizo que Rocío no quedara entre los cocineros destacados y no pudiera subir al balcón en primera instancia. Chris Carpentier, uno de los jurados, le señaló que debía ser profesional en la cocina, a pesar de que las cosas no salieran bien.

“Yo no soy así. Le pongo garra, me da mucha bronca. Que te salga todo mal, te da bronca”, dijo decepcionada por su plato que ni siquiera pudo ser evaluado por el jurado del programa de Canal 13.

“No iba a entregar eso. Si me hubiese tocado pasar al frente habría sido una vergüenza, una falta de respeto. No daba para más”, sostuvo minutos más tarde, entre lágrimas.

Una situación completamente diferente a la que se vivió en España, cuando Saray presentó como plato una perdiz sin desplumar y sin cocinar, con tres tomates cherri encima. Esto produjo el asco de sus compañeros, del público, y la ira total del jurado, que terminó por echarla de manera directa. “Ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada que decir. Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado en ocho años”, le lanzó uno de los jurados visiblemente enojado antes de expulsar a la educadora social de la edición de 2020 del reality de cocina.

L.M

