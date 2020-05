En el día de la fecha la CTERA realizó una reunión virtual de Secretarios Generales y de Junta Ejecutiva, encabezada por su Secretaria General Sonia Alesso. En dicha reunión la Secretaria General hizo un análisis de la situación Nacional en estos tiempos de pandemia, resaltando la solidaridad y compromiso de los docentes tanto en el aspecto pedagógico como en la cobertura de comedores escolares.

Cada Secretario hizo un detallado informe de la situación que atraviesa su provincia, entre ellos paritarias provinciales, problemáticas salariales y laborales, el sobre exigencia del trabajo docente, la problemática de conectividad y computadoras de nuestros alumnos que dificulta la enseñanza aprendizaje y aumenta la brecha educativa, las dificultades en los comedores escolares, la falta de cuadernillos para repartir a los niños y jóvenes que no tienen acceso a internet o computadores, el tema de los suplentes, entre otros.

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CTERA resolvió:

– Reafirmar nuevamente la solidaridad de CTERA y de todos las entidades de base con los reclamos de ATECH Chubut, ante la crisis producida por las políticas implementadas por el Gobierno Provincial.

– El rechazo a la flexibilización laboral o a la rebaja salarial que intentan llevar adelante algunos gobiernos provinciales.

– Exigir al Ministerio de Educación la discusión salarial y laboral en el marco de la Paritaria Nacional Docente.

– Exigir a los Gobiernos Provinciales que se retomen los ámbitos paritarios para discutir todos los temas.

– Cumplimiento de todos los acuerdos firmados en las Provincias.

– La continuidad del pago a docentes reemplazantes.

– La convocatoria a cubrir todos los cargos docentes para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes.

– Ante la sobrecarga laboral la convocatoria a un Comité Mixto que elabore un Protocolo de Trabajo en esta etapa de cuarentena que resguarde la salud de los docentes.

– Rechazo a las pruebas estandarizadas que ahondarán la fragmentación y estigmatización de nuestros estudiantes.

– Rechazar el intento de grupos económicos y políticos de ajustar, flexibilizar y mercantilizar la educación, sosteniendo al teletrabajo como una herramienta pedagógica para estos tiempos excepcionales y no como una modalidad educativa.

– Que no avalaremos la “vuelta a clases” si no están dadas las condiciones de salud necesarias.

– Que cualquier decisión para retomar las clases en cualquier jurisdicción debe ser discutida y acordada con la organización sindical.

Asimismo el Plenario de Secretarios Generales expresó:

– Repudiar todos los casos de violencia institucional, que nuestra organización viene denunciando.

– Rechazar enfáticamente el intento de otorgar prisión domiciliaria a Dario Poblete, asesino de nuestro compañero Carlos Fuentealba.

– Apoyar la postura del Gobierno Nacional del no pago de la Deuda Externa, para dar prioridad a la salud, la educación , el trabajo, la producción.

– Apoyar, como lo viene reclamando nuestra Central, la CTA, un Impuesto a la riqueza.