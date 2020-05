En plena pandemia por el coronavirus, la modelo británica Cara Delevingne y la actriz estadounidense Ashley Benson decidieron poner punto final a su relación de casi dos años. La ahora ex pareja cumplía con el confinamiento juntas en Los Angeles.

De acuerdo a la revista People, la supermodelo, 27, y la actriz, 30, se separaron a principios de abril. Delevingne, según le contaron fuentes cercanas a la expareja al medio, ha estado pasando tiempo con amigos como Margaret Qualley y su hermana Rainey Qualley, así como con Kaia Gerber, mientras se recluye en medio de la pandemia.

“Cara y Ashley siempre tuvieron sus altibajos antes, pero ahora se acabó”, expresó la fuente sobre la pareja que dio fin a su romance de dos años. “Su relación simplemente siguió su curso”, agregó sobre las jóvenes en esta nueva etapa, tras la ruptura.

La última foto juntas que han compartido en redes data de marzo. En el posteo, Ashely expresó: “Mi mejor mitad”.

El 14 de febrero pasado, celebraron San Valentín con una publicación que emocionó a sus seguidores. “Un beso con una causa. En este San Valentín comparte una foto tuya con una persona que amas”, escribió junto a la instantánea que las mostraba disfrutando su romance.

Delevingne y Benson fueron vistas juntos por primera vez cuando fueron fotografiados besándose en el aeropuerto Heathrow de Londres en agosto de 2018, y han sido fotografiadas muy acarameladas muchas veces desde entonces. Los rumores sobre el romance comenzaron a raíz de su trabajo en la película Her Smell, pero la pareja no confirmo su romance hasta junio de 2019.

El 14 de junio de ese año, con motivo del 50 aniversario de la revolución de Stonewall en Nueva York, los disturbios que dieron origen a la celebración del Orgullo LGTBIQ+, la modelo confirmó la relación con la actriz de Pretty Little Liars al compartir un video de la película en la que participaron en donde se besan.

Luego, ambas fueron vistas juntas en el Festival de Cine de Toronto, en la Semana de la Moda de París, en fiestas y paseando con amigas.

La supermodelo habló de estar enamorada en la edición de octubre de 2019 de ELLE UK, diciendo a la revista, “Es increíble cuando no estás sola, cuando te enfrentas al mundo con otra persona”. “No quiero ser tan reservada que la gente piense que me avergüenzo de algo. Pero nunca he estado en una relación en la que las cosas sean tan públicas, o en la que publique fotos de alguien más”, continuó. “Esto parecía diferente. Habíamos llegado al punto en que lo habíamos mantenido en secreto, o al menos no queríamos llamar la atención, y ahora siento que no voy a dejar de estar orgullosa”.



En agosto de 2019, el diario británico The Sun aseguró que Cara y Ashley se habían casado en una capilla de Las Vegas en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley. Entre los invitados estuvieron Charlize Theron, The Jonas Brothers y Sophie Turner, había informado el medio.

Este martes, la protagonista de “Escuadrón Suicida” publicó una serie de fotografías recordando su paso de cada año por la Gala del MET. Mientras que Ashley subió fotos en las que se ve que pasando la cuarentena en su hogar. “Aburrida en casa”, escribió la intérprete.

Por el momento, ninguna de las estrellas se ha referido a la noticia que tanto dolor le ha causado a sus fans, quienes hicieron tendencia la ruptura en las redes sociales.

L.M

Galería de imágenes