A partir de hoy el comercio, motor fundamental de la economía salteña y principal empleador de la provincia, vuelve a abrir sus puertas.

El gobernador Gustavo Sáenz anunció ayer que los negocios pueden empezar a trabajar nuevamente dentro del marco de una cuarentena administrada, con protocolos de seguridad y estrictos controles, pero atendiendo la necesidad de miles de salteños que “están aislados económicamente y la están pasando mal”.

Se reglamentó la forma en que los salteños podrán salir a los comercios

El mandatario provincial aclaró que la medida no implica una relajación en los controles y llamó a los salteños a manejarse con responsabilidad individual y colectiva, para mantener el estatus sanitario libre de circulación comunitaria del virus COVID-19.

En vivo desde el centro salteño comienzan abrir los comercios Posted by El Tribuno Salta on Wednesday, May 6, 2020

Más tarde, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, informó a través de sus redes sociales que “el Comité Operativo de Emergencia reglamentará la forma en que la gente pueda salir a los comercios”.

“Los lunes, miércoles y viernes lo harán quienes tengan terminación de DNI con número par”, en tanto que los “martes, jueves y sábado aquellos con número impar”, detalló Posadas.

Con la medida adoptada por el Gobierno provincial, con el aval de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, el Comité Operativo de Emergencia (COE) difundirá la reglamentación de la excepción, en la que se ahondará en detalle acerca de la modalidad en que trabajarán los comercios para garantizar la seguridad de los clientes.

Se espera que entre las principales medidas se exija la protección sanitaria de los clientes, distancia social, evitar la concentración de personas y la espera dentro de los locales.

Además, se ordenará que la atención al público se restrinja hasta las 20 horas y los empleados de los negocios deberán tener horarios rotativos para evitar la concentración dentro de los locales.

Por otra parte, Sáenz anticipó que en los municipios serán los intendentes los que deban tomar la decisión acerca de si podrán llevar un control estricto y efectivo para que los comercios abran sus puertas cumpliendo con las exigencias sanitarias del COE. De no ser así, no se autorizarán.

El gobernador ponderó la importancia de escuchar opiniones de diferentes sectores antes de decidir flexibilizar alguna actividad. No obstante, indicó que principalmente las nuevas autorizaciones son producto del “comportamiento de los salteños respetando las normas”. Destacó además que en la provincia no hay circulación comunitaria de COVID-19.

Durante su mensaje, Sáenz manifestó que “ha finalizado una etapa importante en la vida de cada salteño que nos permite, gracias al comportamiento de todos y cada uno de ustedes, poder empezar a flexibilizar un poco el aislamiento y la cuarentena”, pero aclaró que “flexibilizar no quiere decir relajamiento ni que podamos salir todos de las casas, sino que tengamos las precauciones que son necesarias en momentos difíciles que se siguen y se van a seguir viviendo”.

“Por eso es importante que la gente entienda que flexibilizar algunos rubros es darles la oportunidad a muchos que están aislados económicamente y la están pasando mal para que puedan trabajar y producir y que podamos acompañarlos desde el Gobierno”, explicó el mandatario salteño.

Salta tiene características particulares en términos de población y geografía, tema que fue analizado por el gobernador Sáenz. En este punto sostuvo que por tener una ciudad con más de 500 mil habitantes, como es la capital, previamente se solicitó autorización a la Jefatura de Gabinete de la Nación, que validó el pedido porque la provincia tiene uno de los mejores contextos sanitarios.

“Al no haber circulación viral, es momento de empezar a abrir rubros importantes de la economía, pero esto no quiere decir que nos relajemos”, sostuvo el mandatario salteño. Insistió en que en las ciudades donde no se puedan garantizar los marcos sanitarios óptimos, no se habilitará.

Pidió colaboración a las intendencias y este punto está refrendando, en un artículo de la resolución, que otorga a los municipios la capacidad de control en el marco de sus competencias: “Vamos a necesitar de todos los intendentes para que nos acompañen en el control y nos ayuden, como lo vienen haciendo, en cada uno de sus municipios”.

“Y vamos a ser inflexibles en los controles porque el sacrificio de todos los salteños fue grande”, destacó.

Sáenz sostuvo que esta pandemia ha cambiado nuestras vidas y que “flexibilizar todo de golpe es no entender el sacrificio que hemos realizando”. Confirmó en este sentido que se desalentará el uso de transporte masivo de pasajeros porque a nivel mundial fue uno de los principales focos de contagio. “Seguimos entendiendo y valorando que lo más importante es la salud de los salteños y vamos a protegerla hasta la última instancia”, aseguró.

El gobernador destacó la comunicación permanente con diferentes organismos de Nación a la hora de tomar decisiones y coordinar acciones. Además, adelantó que para nuevas determinaciones se esperará a que el presidente Alberto Fernández hable sobre cómo continuará la cuarentena.

Informó también sobre contactos con los ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación “para reforzar nuestras fronteras y para que las fuerzas de seguridad trabajen de forma conjunta”. También se refirió a comunicaciones con los gobernadores de Jujuy y Catamarca para avanzar en un posible plan de turismo interno entre las provincias.

Fuente: El Tribuno Salta