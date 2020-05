La madre del joven detenido el último fin de semana en Bahía Blanca después de que intentara quemar viva a su pareja mientras ella amamantaba al bebé de ambos admitió la responsabilidad de su hijo en el hecho, pero dijo: “Lo obligaron a hacerlo”.

Cintia García sobrevivió de milagro, y también gracias a la ayuda de una vecina que escuchó sus gritos y logró ponerla a tiempo bajo el agua de la ducha. Después, con las secuelas del ataque a la vista, compartió con los medios un dramático relato sobre ese momento.

Más tarde, el mismo domingo, la policía detuvo a Maximiliano Cayumil por intento de femicidio. Su mamá, Nora Arcés, habló con Telefé Noticias y trató de justificar su comportamiento.

“Él no es víctima porque lo que hizo no tiene nombre”, reconoció la mujer. Sin embargo, cuestionó a quienes lo critican sin conocerlo ni saber tampoco cuáles fueron los motivos que originaron la discusión entre la pareja. “Están embarrando a un chico que era tranquilo, que le destrozaron la vida y no me gustaría estar en el lugar de él ni en el de ella tampoco”, afirmó.