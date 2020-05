Marcela Tinayre se refirió a la muerte de Silvia Goldie Legrand al comienzo de la emisión del día de ayer de Las Rubias (KZO), en donde además de agradecer por las muestras de cariño y manifestaciones de condolencias que recibieron tanto ella como su familia, contó cómo fue el difícil momento en el que le comunicó la dolorosa noticia a su mamá, Mirtha, dando a conocer así los detalles más dolorosos de ese episodio.

“Ustedes saben que el viernes 1° de mayo a las 7.10 de la tarde me avisan que falleció mi querida tía Goldie, para muchos que no la conocían, Silvia Legrand. Una mujer extraordinaria. Se acostó a dormir la siesta y se quedó. Era la hermana gemela de mi mamá, a quien estoy cuidando mucho porque la amo mucho y porque perdió en siete meses dos hermanos. A cualquier edad eso es muy, muy fuerte”, comenzó la conductora, haciendo mención así de su otro tío, José Martínez Suárez, que murió en agosto de 2019.

“Tía Goldie era una mujer increíble. Ella se retiró del mundo del espectáculo, del cine y de la televisión, inclusive, cuando habían hecho algo juntas con mamá para dedicarse a pleno a su familia. Mujer bellísima, estupenda, linda, educada, culta, graciosa, muy graciosa. Y bueno, a lo largo de su vida nos sorprendía cada vez porque estaba llena de amigos, pero llena”, continuó Marcela.

“Todos la amábamos. Nosotros somos muy familieros, entonces cuando nos juntábamos, tía Goldie siempre tenía un discurso donde se hacía un silencio absoluto. Ella recitaba algo y nombraba a los que no estaban y a los que estaban. Era como un hábito en nuestra familia hacer eso, y era como un gurú porque a nadie se le ocurría acotar algo. Había que escuchar a tía Goldie, una mujer que siempre estaba dispuesta a escucharte. Era muy graciosa”, recordó la mamá de Juana y Nacho Viale con alegría.

Luego de decir que la actriz retirada era una especie de “investigadora frustrada” que estaba muy preocupada por la pandemia de coronavirus, de la cual hablaba mucho con La Chiqui a través de extensas charlas telefónicas, la hija de Daniel Tinayre reveló detalles de su encuentro con Mirtha en su departamento de la Avenida del Libertador.

“Para mamá esto es muy difícil, la simbiosis que hay entre las hermanas gemelas es casi inexplicable. Yo le tuve que avisar a mi mamá que había fallecido, y fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Fue muy tenso. Uno no sabe cómo actuar en estos momentos, cómo decirle algo de la muerte de alguien tan amado, tan querido. Mamá, que ha pasado por pérdidas tremendas… empecemos por la muerte de un hijo… ella me abrazaba a mí, justamente al revés. Tuvo más rol de madre que yo de hija y fue muy duro, y fue muy duro para todos aquellos, porque me estoy refiriendo no solamente a mi familia, lo digo por todos aquellos que con el tema de la pandemia del COVID-19 nos han separado y no hemos podido despedir a la gente que amamos. Es como los chicos, si no lo ven, no lo creen, y despedir a alguien que fue carne de tu carne y no lo ves, no ves nada… pensás en que el día que podes salir vas a poder verlo y no es verdad”, detalló Tinayre.

La rubia aseguró que todos los miembros de su familia están entrelazados con el objetivo de cuidar a Mirtha, y cerró el emotivo comienzo de su programa con un deseo hacia ella y Silvia. “Donde esté tía Goldie, donde esté volando en este momento, que sea muy feliz, que nos siga cuidando, que nos siga mandando mensajitos de alguna forma, y cada uno va a saber cómo recibirlos, y a mi mamá… tiene que ser muy fuerte, porque es muy duro de pasar, y sobre todo que hablamos de una familia de tres hermanos muy unidos”, concluyó Marcela antes de poner al aire un video de los hermanos Martínez Suárez con el que señaló de manera triste que lamentablemente solo quede viva su madre.

“Están los dos cuidándonos”, aseguró la conductora con respecto a Josecito y Goldie, y finalizó la despedida a la gemela fallecida mandándole un beso a su mamá, a quien le reiteró que posee un amor infinto hacia ella.

L.L.

Galería de imágenes