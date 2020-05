Mientras que el coronavirus llegó a los 260 muertos y 4.887 casos en la Argentina, el dengue avanza silenciosamente. Entre agosto de 2019 y abril de este año se contaron 13.000 infectados y alrededor de 40.000 casos sospechosos.

Laura Fidalgo, quien cumple el aislamiento social, preventivo y obligatorio en una casa cercana a la de sus padres, a quienes cuida, reveló en diálogo con Nicolás Magaldi en El Show del Problema que se contagió de dengue. “Es horrible y hay que darle difusión, que falta. Se habla del coronavirus, pero también hay que hablar del dengue. Yo ya estoy en el día 14, pero es terrible”, arrancó diciendo la bailarina en el programa de El Nueve.

“Estaba tomando sol y no me había puesto Off. Es fundamental ponerse y llenar la casa de espirales y cuidarse. Yo decía que no me iba a pasar nada y bueno…”, dijo.

Luego, la bailarina contó cómo cree que se contagió y cuáles fueron los síntomas: “Un día tuve que ir de urgencia a buscar unos papeles a mi escuela. Estaba acelerada y me compré una hamburguesa. Nunca en la vida compro hamburguesa, pero estaba apurada. Compré y me cayó muy mal. Ese día lo pasé con náuseas pero pensé que era algo momentáneo. Al otro día tomé sol y a la noche volví a tener náuseas más intensas. Yo pensé que me había caído mal la hamburguesa, más el pico de estrés. Después tuve fiebre y más náuseas. Ahí llamé al médico y charlé telefónicamente. Para mi era una intoxicación, nunca pensé que podía ser coronavirus, ni dengue. Al tercer día seguía con fiebre, y el médico me manda una chica, que me dijo que podía ser dengue. Fue terrible. Te juro que sentís morir. Los dolores son terribles“.

Consultada por Silvina Luna, integrante del panel, sobre si sintió que su vida corrió peligro, respondió: “Sí, en un momento sí. Te sentís morir. No tenés fuerza. Iba al baño porque tenía que ir, pero no te dan ganas de levantarte. No te podés deshidratar”.

“Cuando te ocurre, es tan doloroso, sentís como un vacío de que te vas. Las articulaciones, las náuseas… Y yo gracias a Dios me quedé en casa tranquila, pero si no te pasa te tienen que internar. Y hoy como están las cosas, te internan y te puede agarrar coronavirus u otra cualquier otra enfermedad. El mosquito me picó en la pierna y en el talón“, amplió. Y advirtió a quienes poseen piletas en sus casas o lugares donde se pueda concentrar el agua.

El mosquito hembra del género Aedes Aegypti es el principal vector del virus del dengue. El mosquito se infecta con el virus al succionar sangre de una persona enferma. En el interior de su intestino el virus se replica y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Posteriormente, al picar a un humano susceptible, transmite la infección. Por lo tanto, combatir al mosquito es la mejor medida preventiva.

Los síntomas de la enfermedad incluyen “fiebre de 2 a 7 días que no afecta vías respiratorias, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o en las articulaciones, algún sarpullido y malestar general”, ante lo que el Ministerio recomienda realizar una consulta médica y no automedicarse, “solamente utilizar paracetamol el todo caso para el manejo de la temperatura”.

L.M

