Morena Rial transcurre días agridulces entre la cuarentena y su separación de Facundo Ambrosioni, y además de Francesco Benicio, la redes sociales son su compañía y el canal en el que transmite sus emociones, a punto tal de compartir profundas reflexiones, mensajes cargados de emoción y una triste postal.

La cantante se volcó una vez más a Instagram para compartir una fotografía que, en esta oportunidad, estuvo alejada de su costado más sexy que mostró días atrás pidiendo que la usen “como en una porno”. A oscuras y a las tres de la madrugada, la hija de Jorge Rial apareció en sus historias con los ojos vidriosos y la mirada apesumbrada, como si hubiese llorado hasta unos segundos antes de tomarse esa selfie.

Minutos después de la publicación de esa imagen, la mediática compartió frases relacionadas a los altibajos emocionales que posee cualquier persona en un contexto de tanta sensibilidad como lo es una separación y/o la pandemia, pero con un claro deseo de motivar a salir adelante a quienes las lean. “Levántate, reiníciate, recréate. Nada es permanente, no estás estancado. Puedes elegir cosas nuevas y pensar cosas buenas. Puedes aprender algo nuevo y crear nuevos hábitos. Comienza hoy, comienza con fuerza, no mires atrás. Se puede”, reza uno de los carteles que también posee la fecha del 5 de mayo.

Más tarde, More publicó un dibujo con el que reflexionó sobre los traspiés amorosos que sufrió junto al padre de su hijo. “No estás para que te engañen, para que te mientan, ni para que te quieran a medias. No estás para ser la segunda opción de nadie. ¡Eres valiosa y maravillosa, mujer!”, es el texto que acompaña al material difundido por la mamá de Francesco Benicio.

La morocha también eligió otro escrito con el que dejó en claro lo que busca en el próximo hombre que llegue a su vida. “Enamorate del hombre que te llame aún cuando le colgaste el teléfono. Del que cuando digas ‘quiero estar sola’, te abrace y diga: ‘No puedo dejarte sola’. Del que te mire a los ojos y te mire como si hubiera un universo en ellos. Del que no tenga pena de presumirte con sus amigos o llevarte con él cuando sale con ellos. Del que cuando estés asustada, te haga sentir protegida. Del que no tenga que buscar o hablarle a más niñas porque siente que contigo no le falta más. Del que no te deje irte a dormir triste o angustiada por alguna pelea o discusión. Del que te respete como mujer y como pareja en todo momento a pesar de que esté enojado. Enamorate del que te susurre al oído ‘te amo y pase lo que pase, siempre lo haré’”, fue la publicación de la hija del conductor de Intrusos (América).

