Bienvenidos a bordo fue el escenario de un incómodo momento entre Guido Kaczka y Flor Vigna, quien anoche fue una de las famosas invitadas a participar de los juegos del programa en lugar de la gente que permanece en su casa, a raíz de una frase del conductor sobre el Instagram de la actriz y su manera de ser.

La bicampeona del Bailando estaba a punto de iniciar su intento de sacar uno de los dos lingotes que se encuentran dentro de un box en el centro del estudio cuando la figura de El Trece hizo mención de su popularidad en las redes sociales.

“Entonces, preparada Flor Vigna. Acá el locutor está… se separó en cuarentena. Preparada Flor Vigna. Uno de los mejores Instagram es el de Flor Vigna, por lejos. ¿Tiene cuántos seguidores?”, le preguntó Guido a la participante, mientras esta se arremangaba su saco para tener mayores posibilidades de ganar el juego.

“Tenemos cinco millones”, contestó la influencer, provocando así la sorpresa de Kaczka, que soltó un comentario que terminó siendo cuestionado al aire por ella con una pregunta.

“Bueno, fijate que está en cinco millones. Así como la ves, cinco milones de seguidores”, indicó el conductor de El Trece.

“¿Cómo me ves, Guido?”, lo indagó rápidamente entre risas la bailarina a Kaczka, que a pesar de trabarse un poco en su explicación, se justificó: “No… digo, ‘así como la ves’. Es una cantidad, son millones”.

“Doy boluda, doy boluda”, lanzó la exparticipante de Combate, provocando una carcajada de Guido y que la incomodidad del momento llegue a su punto más alto. Diego Ramos, otro de los invitados presentes en el estudio, remó la situación diciendo que el conductor seguramente la ve “sencilla, buena mina y humilde”.

La artista no logró sacar el lingote y tampoco pudo abrir el automóvil con sus ojos vendados, y minutos después, ya lejos de la tensión por el comentario que hizo sobre su cuenta de Instagram, el ex Verano del 98 le dedicó un sentido elogio a la participante de su programa por la carrera que está teniendo en los medios. “Uno dice actriz, obvio, está en Una semana nada más, pero es Flor Vigna, es como un género en sí mismo, no tiene como rubros. Es como Nike”, sentenció el conductor de Bienvenidos a bordo.

L.L.

