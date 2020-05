Los días pasan y, aunque todos entendamos que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno es la decisión más acertada para cuidar nuestra salud ante el coronavirus, el hartazgo y el aburrimiento van ganando adeptos. La nostalgia por salir ya se transformó en una necesidad y eso nos iguala a todos. Por esta razón, Eduardo Feinmann habló sin pelos en la lengua sobre sus sensaciones en medio de la cuarentena.

“Tengo las bolas llenas pero entiendo que no hay otra. Expreso lo que siento, no la voy a caretear. Ya entendí que la cuarentena es la mejor vacuna, que es la mejor manera de no contagiarse, yo entiendo todo… Pero estoy hinchado las pelotas“, se sinceró sin filtro en pase radial de Rivadavia que realiza con Fernando Carnota.

El periodista continuó: “Tengo ganas de tener las reuniones que tenía antes, la comida que tenía antes. Tengo ganas de hacer mis reuniones para buscar información. Tengo ganas de eso, quiero mi vida de antes“.

“Quiero salir y quiero volver cuando se me canten las pelotas y no cuando me lo diga el Presidente ni Rodríguez Larreta, ni Kicillof”, sentenció entre risas, pero mostrando un sentimiento generalizado.

Para terminar, el conductor comentó sorprendido una convocatoria para una marcha con barbijos. “Están moviendo una convocatoria en las redes sociales. El 7M, una manifestación con barbijo. Lo están fogoneando en las redes. Es una marcha para reclamar por la libertad”.

