En el medio a lo largo de los años se formaron duplas clásicas que funcionan como fórmulas imbatibles. Marley y Susana son una de ellas y aprovechan su amistad y el hecho de que la diva sea la madrina de Mirko para acompañarse en cada momento importante. En esta oportunidad, luego de que el conductor regresara tras mucho esfuerzo y en entusiasmo con el exitoso ciclo Por el mundo, aunque desde su casa, Susana lo acompañó saliendo en vivo desde la intimidad de su hogar y, aunque se mostró incómoda al comienzo, luego pasaron gratos momentos al aire, a tal punto que la diva de los teléfonos reveló uno de sus mayores sueños.

“El sueño dorado de mi vida es comprarme tierra en África e ir a curar chimpances, devolverlos. Esos animales me enloquecen”, aseguró de forma sorpresiva y aprovechó el pie y el contexto para referirse a su amor por los animales y mermar las duras críticas que recibió por haber regresado a su perra Rita al criadero, dado que según aseguró en su momento “la mordía, la volvía loca, estaba deshecha y necesitaba que la eduquen”. ” Les pedí que me la tengan hasta que se termine la cuarentena, unos 20 o 30 días, pero cómo la voy a devolver? no quiero calentarme, pero me dio un odio“, lanzó indignada la diva defendiéndose una vez más sobre el escándalo, que detonó con el picante cruce a Nicole Neumann a quien terminó llamando “estúpida”.

Luego , la diva de los teléfonos comenzó a descontracturarse tras jugar con su ahijado y cumplir con el desafío de Marley (cocinar una tortilla en vivo) que, si bien la logró realizar con éxito, lo hizo tras mucha ayuda, risas y ping pong de chistes y “gastadas” por parte del conductor. Ella se mostró en la cocina de su casa junto a su asistente y con guantes puestos se puso a toda marcha: cortó papas, encendió el fuego, cortó huevos, cebolla, entre otros ‘paso a paso’ que lleva cocinar ese tipo de alimento.

“¿Esto es una excursión para vos, no? Nunca fuiste a la cocina”, le consultó Marley con aires de broma y mientras ella le mostraba la evolución de su tortilla, él le decía que era un “fracaso”. Para remarcar la atmósfera cómica, el padre de Mirko le consultó: “¿Es la primera vez que cocinas una tortilla en tu casa?” y recibió como contraataque divertido de la diva: “Sí, la última también”. Si bien en el medio tiró cruda la cebolla sobre la tortilla, se quejaba de su forma y se reía, Marley esperaba atento los resultados, que finalmente aseguró que fueron “muy buenos”.

Otras perlitas del programa fue el dulce “Tia Su” de Mirko, que disparó en una inquietud de la diva: ¿qué le puedo regalar?, dado que al pequeño le llevan cosas todo el tiempo y no necesita nada en particular. Por otra parte, el momento más emotivo llegó cuando ambos recordaron su viaje a Australia, dado que en aquel país tiempo después se produjeron monstruosos incendios que dejaron destruída gran parte de la flora y la fauna autóctona, koalas en peligro de extinción y población desplazada; incluso, luego registraron grandes vientos, tormentas de tierra e inundaciones. Tras la falta de tregua climática que azotó a ese país, Susana aseguró: “Se me partió el corazón con el incendio” y Marley sumó que de ese viaje hay “videos inéditos”.

A.A

Galería de imágenes