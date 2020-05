En una pareja deben integrarse tres pilares para que se sostenga: amor, confianza y respeto. Si alguna de las tres falla, por lo general el vínculo se quiebra. En el caso de Morena Rial y Facundo Ambrosioni, si bien podían esperanzarse con un trato mejor tras la llegada de su hijo Francesco, las diferencias compartidas, mentiras e infidelidades, los desestabilizaron pese a todo y fue cuestión de tiempo para que esas bombas detonen por el aire. Tal fue así que el cordobés abandonó su casa, regresó a Córdoba y ella tomó una drástica decisión con su vida pública.

En primer lugar, la hija mayor de Jorge Rial borró todas las fotos con el padre de su hijo al igual que lo hizo él; aunque, esto fue lo más suave. Sin pensarlo mucho más, More le cerró las puertas de acceso a su vida dejando su cuenta de Instagram bajo la modalidad de “cuenta privada”, modo que al activarlo implica que solo puede seguir al usuario aquella persona que la cantante acepte. Caso contrario, no podrá visualizar su contenido el cual, recordemos, está muy relacionado a su vida, descargos, trabajos y momentos con su hijo en su mayoría.

Desde las discusiones que salieron a luz durante pleno vivo de More en su cuenta de Instagram, en donde se escucha decirle a Facundo “tóxica”y a amigas de la mediática aconsejándole tratos polémicos para con el padre de su hijo, el cordobés decidió con abogado de por medio pedir un permiso en la mitad de la cuarentena y regresar a su provincia natal. Mientras él se alejó de su familia, Morena que quedó en Buenos Aires en el departamento de Villa Devoto con el pequeño y se mostró en sus últimos posteos públicos muy hot y en una de sus últimas Insta Stories lanzó “usame como una porno” e incendió la red e incluso trascendió en las últimas horas que habla con gente de la cárcel del barrio en el que se localiza.

Por otra parte, llamó la atención que desaparecieran sus single de Youtube y por tal motivo Morena aclaró y se supo que cerró contrato con un productor uruguayo para cantar y fue por ello que debió eliminar su material de la plataforma audiovisual. Bajo un nuevo halo de cambios que la envuelven, Morena compartió una reflexión amorosa de una cuenta con palabras muy contundentes que se ajustan al 100 a su pensamiento.

“Me voy a volver a enamorar, voy a volver a reirme, voy a volver a estar feliz y no hablo de la felicidad de mi vida, hablo de esa felicidad que se siente cuando tenemos a alguien que se preocupe por uno. Terminamos pero no me voy a desanimar por eso ni tomármelo personal. No me arrepiento de nada, ni cuando te di todo. Siempre vienen experiencias mejores y nadie tiene la culpa de lo que te haya pasado antes pero hay algo que si debo mirar siempre, y es a quien le digo “sí” cuando me haga la simple pregunta si quiero ser su novia y solo será a quien me de hechos no palabras y se muestre como es. Gracias por enseñarme a crecer y hacerme ver que mis emociones no dependen de nadie y que a la primera de todas las cagadas, ME TENGO QUE IR“, recitaba el mensaje. ¡Contundente!

A.A