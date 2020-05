Tras semanas de rumores, Julieta Díaz confirmó su separación de Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, con quien estaba desde enero de este año.

A principios de abril, Rodrigo Lussich contó en Intrusos (América) que la relación entre la actriz y el humorista gráfico argentino, el hijo del reconocido historietista Caloi, estaba en crisis. El fin de semana pasado, en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Díaz, quien no suele hablar de su vida privada, confirmó que ya no están más juntos como pareja.

“Nos separamos, pero todo bien, es una buena persona. A veces las relaciones son así: uno se encuentra y a veces se desencuentra, pero nos queremos mucho y está todo bien”, expresó la actriz.

“Nos separamos, pero todo bien, Tute es una buena persona y nos queremos mucho”

Cuando la conductora le preguntó si, a pesar del momento, tenía ganas de enamorarse, lanzó muy sincera: “En este momento te diría que no. Puede sonar a cliché, pero… por momentos esta cuarentena es difícil porque siempre que una relación se termina hay un duelo, y por supuesto que es doloroso, pero la verdad que está bueno poder estar sola, mirarse un poco al espejo y encontrase con una misma”. “Hace bastante tiempo que no estoy sola un tiempo, asique me va a venir bien“, reflexionó.

Respecto a cómo vive el aislamiento social, preventivo y obligatorio junto a su hija, Elena, contó que la pequeña pasa una semana con ella y otra con su padre, Brent Federighi. “Estamos todos tratando de respetar la cuarentena“, enfatizó sobre la decisión que tomó con su ex para “movilizar mucho” a su hija durante la semana. En esos momentos de soledad es donde aprovecha para hacer las compras.

En este marco preventivo, y tras ser consultada sobre si se acostumbró al encierro, la actriz reconoció que es una privilegiada por vivir en un departamento “bastante grande, con mucha luz, ventanas y balcones. Cuando no hace frío tengo todo abierto. No me dan muchas ganas de salir”, admitió la protagonista de la obra teatral Precoz, que iba a estrenarse a mediados de abril pero debió posponerse debido al coronavirus.

Luego agregó: “Me reencontré con la maternidad. En general tengo muchísima ayuda en casa: alguien que se ocupa de las cosas de la casa y una persona que cuida a Helena por las tardes“, explicó. “Me reencontré con la maternidad, en general tengo mucha ayuda con las cosas de la casa. Tengo una chica que me ayuda con Elena. Uno está acostumbrado de una manera muy burguesa a tener muy resuelta la vida. De repente, pasé 10 días encerrada con mi hija de 5 años y eso nos obligó a estar juntas, a redescubrirnos, fue difícil por momentos, pero por otros muy hermoso”, explicó.

L.M

Galería de imágenes