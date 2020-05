Federico Bal arrancó el año con el inmenso dolor de haber perdido a su padre, el emblemático Santiago Bal, y continuó con el duro golpe que recibió su propia salud al ser diagnosticado con un cáncer de intestino. A pesar de estar transitando el momento más movilizante de su vida, el actor afronta lo que se le ha puesto en el camino con entereza y fuerza interna, secundado por su familia, su novia Sofía Aldrey y sus amigos.

A días de completar el duro tratamiento de quimioterapia y rayos al que debió someterse, el actor retomó su actividad laboral -desde su casa- y debutó como conductor en FM Late 93.1, en un programa que comparte junto a Fernanda Metilli y su amigo Pepe Ochoa.

Si bien el tratamiento lo debilita, Fede le pone garra para salir adelante. Este domingo, el actor hizo un hallazgo que le sacó una sonrisa y abrazó su corazón: “Ordenando mi casa y mi placard, encontré una bata de mi viejo. Me la puse y de golpe el viaje fue hermoso. La textura, el olor, me hizo recordarlo y sentirlo más presente que nunca”, relató el hijo de Carmen Barbieri en una publicación realizada en Instagram. Y continuó: “Así que aunque parezca un loco que se escapó del manicomio me saco una foto al espejo y la comparto con ustedes”, señaló junto a la postal que lo muestra feliz por esa conexión con su padre, a quien tanto extraña.

Luego, Fede agregó: “Que importante es recordar a los que nos cuidan de arriba, ¿no?”, planteó. Y agregó: “¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Sienten olores, ven lugares que les hacen recordar a sus familiares? ¡Cuéntenme! ¡Que tengan una hermosa semana!”, cerró el ahora conductor radial dirigiéndose a sus casi dos millones de seguidores en Instagram.

Barbieri, emocionada, comentó el posteo de su hijo: “¡Sos tu padre joven! Cuando a tu edad se fue a Europa a trabajar”, escribió, también reviviendo los años dorados. “Te amo hijo”, expresó.

El recuerdo siguió en las historias de la plataforma, donde el actor de 30 años compartió dos videos donde se lo ve usando la bata. En el primero, Fede aparece con un bate con clavos, similar al Lucille que usa Negan en la serie The Walking Dead mientras se escucha de fondo la canción Rock and Roll, del cantante británico de glam rock Gary Glitter, y que pertenece a la banda de sonido de la película Guasón, protagonizada por Joaquin Phoenix, personaje del cual Fede es fan. Al clip lo acompaña la frase que es furor en las redes: “Written and directed by Quarantine”.

En el segundo, el conductor de FM Late aparece junto a su fiel amigo Kike, luciendo la bata de su padre con orgullo mientras suena “Obsesionario en La Mayor”, de Chano. “Qué bien hace al alma escuchar temones de mi amigo @chanotb”, escribió Fede.

La bata de Santiago pertenecía al estilo de vida del humorista y director, ha recorrido los teatros y distintos sets de grabación, y en más de una ocasión se lo vio a Santiago luciéndola durante alguna entrevista en Infama (América). Tomó más notoriedad cuando explotó por el aire su escandalosa separación de Carmen, tras haberle sido infiel con Ayelén Paleo. Años después, cuando Barbieri y Bal volvieron a trabajar juntos, también la usaba tras terminar las funciones. Mucha historia que, sin dudas, Fede le quedará grabada.

L.M

Galería de imágenes