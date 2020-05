Después de una tumultuosa historia de amor, Barbie Vélez y Federico Bal vivieron un calvario con denuncias penales que los llevaron a estar enfrentados de la peor manera en los medios y en la Justicia, con acusaciones de maltratos y violencia. Y aunque esa historia quedó en el pasado, siempre está flotando por ahí. De hecho, cuando el hijo de Carmen Barbieri contó que tenia cáncer, en las redes sociales acusaron a Nazarena Vélez de burlarse de la situación, por lo que tuvo que salir a aclarar su postura.

Invitada a El Precio Justo, el programa que conduce Lizy Tagliani en la pantalla de Telefe, la actriz se encontró con una inesperada pregunta. “¿Cómo tomaste la noticia de Fede?“, lanzó Analía Franchín. “Y, como todos, me parece. Fue shockeante”, expresó la actriz y modelo.

“La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y en los portales ponen ‘Barbie dice que…’. Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico”, comentó Barbie.

En ese sentido, la hija de Nazarena expresó que, sin dudas, la edad que tiene Fede es uno de los factores que más impacta. “Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma”.

Para termnar, Franchín le preguntó si había sentido la necesidad de mandarle un mensaje a su ex. “No. La verdad que no. Una cosa no quita la otra. Sí fue shockeante y me movilizó, pero no“, finalizó Barbie.

