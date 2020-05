Después de recibir varios comentarios sobre el insólito espacio que aparece en algunas de sus historias de Instagram, el influencer Santi Maratea compartió un video de su baño y revolucionó las redes sociales.

“Bueno cada vez que aparece mi baño de fondo en una historia me llueven mensajes de si es de verdad o que onda… así que dejo este video hasta la eternidad para aclarar sus dudas, ah y me olvidé de responder la pregunta más frecuente que es si se puede elegir cualquier papel para usar… sí, podés agarrar del que más te divierta. Fin. Besos”, escribió el instagramer que tiene más de 500 mil seguidores en la popular red.

En el video, Santi cuenta que en ese baño no hay ducha, por lo que los papeles no sufren problemas de humedad. “Es un baño de invitados, no es el que yo uso. No tiene ducha, por lo cual los papeles higiénicos no se humedecen. Los papeles son de verdad, todos, son 97 en total“, expresó el conductor del programa radial Generación Perdida en Vorterix junto a Sofía Carmona.

“Como es un baño de invitados y lo peor que puede pasar es quedarte sin papel… en mi baño eso nunca te pasaría”, concluyó Maratea a la vez que preguntó “¿Les gusta?”.

Días atrás, el instagramer realizó una transmisión en vivo con Sofi Morandi donde la actriz relató su experiencia sexual haciendo un trío con una una amiga y un chico que les gustaba mucho ambas.

Entre risas, la ex campeona del Bailando dijo: “El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga… y ahí, nada… tipo, vinito, vinito y festichola, ja, ja,ja”. ¡Tremenda!

