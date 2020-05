A través de Instagram, Morena Rial confirmó su separación de Facundo Ambrosioni y cargó contra él al asegurar que nuevamente le había sido infiel y que tiene pruebas. Además, la hija de Jorge Rial respondió picante a un tuit que el futbolista cordobés hizo en la red.

Morena y Facundo se separaron el 21 de abril pasado luego de una violenta pelea que protagonizaron en una transmisión en vivo que la joven estaba haciendo en Instagram. Al día siguiente, el cordobés llamó a su abogado y, aconsejado por el letrado, abandonó la casa que compartían junto a su hijo, Francesco, en el barrio de Devoto, consiguió un permiso y viajó a su Córdoba natal. Durante el vivo, y luego de llamarse “tóxicos”, More estalló de furia y le gritó: “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y esto va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”, aseguró.

Si bien hasta el momento “La Leona” no se había expresado directamente sobre la separación, sí hizo publicaciones que generaron todo tipo de comentarios por considerarse sutiles o no mensajes a su ex. Primero compartió una provocativa foto en la red donde se la ve tomando algo (muy parecido al fernet, aunque con bastante hielo) en una botella cortada al medio y sonriendo, y el emoji de una corona. Aunque después se arrepintió y la borró, pero como en internet, quedó.

Días después, subió un video de alto voltaje mostrándose en su nueva faceta de “soltera” y enloqueció a sus seguidores. La hija mayor del conductor de Intrusos publicó una foto que muestra su prominente delantera junto a la canción Porno de fondo, que dice ” Usame como una porno, baby usame, como que el tiempo no va a volver…”.

En las últimas horas, More publicó una nueva foto suya muy sexy y escribió: “Hubiera querido que muchas cosas hayan sido de modo diferente, pero no todo se puede elegir en esta vida, la única elección es ir hacia adelante y no rendirse jamás!”. El post recibió el apoyo de su abogado, el Doctor Alejando Cipolla, quien le dijo: “Bonita”, y ella respondió con un cálido “te quiero”.

Luego, se despachó contra Ambrosioni abiertamente a través de sus historias mandándolo al frente al contar que él le había sido infiel, otra vez, y que tiene pruebas.

Todo comenzó luego de que Facundo publicara en su nueva cuenta de Twitter una serie de comentarios sin mencionar a nadie, pero picantes. “Hay personas tan pobres, que lo único que tiene en la vida es dinero”, escribió primero el futbolista. Y siguió: “Todo pasa por algo”.

Hay personas tan pobres, que lo único que tiene en la vida es dinero — Facu Ambrosioni 🤟🏼 (@Facuambrosioni7) May 2, 2020

TODO PASA POR ALGO 🤟🏼 — Facu Ambrosioni 🤟🏼 (@Facuambrosioni7) May 2, 2020

Luego de esto, More publicó la versión que El Dipy hizo de Tusa, que dice: “Porque sé que vos me gorriás (sic), porque te miré el celular y, encima, te ponés a llorar… andá a la puta que te parió. No sufro más por vos, no más…”.

Un rato después, inició una ronda de preguntas donde habló abiertamente de su separación. Cuando una de sus seguidoras le preguntó sobre cómo iba su cuarentena, respondió: “Bieeen, pasándola bomba! Con Francesco, viéndolo crecer y viviendo momentos hermosos!”. Cuando otro le dijo “¿mejor sola que mal acompañada?”. “Asi dicen”, dijo ella junto a un emoji de fiesta.

Yendo al hueso, un usuario le consultó: “¿Otra vez te engañó?”. A lo que More, sin vueltas, tiró: “Siempre, el gato pierde el pelo pero la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, mueren así”. Respecto a si tiene pruebas de dichas infidelidades, pues muchas mujeres “inventan para que te pelees”, la joven dijo fue contundente: “Sí, las pruebas siempre estuvieron”.

Cuando otra seguidora le mencionó lo que había escrito Facundo, ella lanzó: “Siii, jaja ¿y ahora se da cuenta? ¡Jajajajaja! Habla así con el último iPhone”.

Por último, compartió distintas frases que hacen referencia a “no volver a donde te mostraron que no hacías falta” y a la gente que “manipula” al otro; además de otro texto en el que se habla de quienes salieron de una relación tóxica.

L.M

Mirá todas las respuestas de More Rial sobre su separación.