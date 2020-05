La cuarentena en la que vivimos actualmente debido al coronavirus hace aflorar todo tipo de sentimientos. En muchos los más candentes, como en el caso de Leticia Brédice, quien no dudó en realizarle una invitación sexual a Nacha Guevara.

Nacha Guevara compartió una entrevista que brindó a EFE donde habló de la vida y de su escape de los estereotipos. En la nota, el medio destaca que “más allá de su buen aspecto físico” ver y oír a la cantante y actriz de 79 años “hace echar por tierra las teorías de quienes creen que la tercera edad va acompañada del declive y dependencia al decidir”, y remarcan una contundente declaración: “No necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer”, sentencia la protagonista -junto a Moria Casán– de la obra “La gran depresión”, que quedó paralizada por el cierre de salas tras las medidas de prevención que rigen en el país para evitar la propagación del COVID-19.

La legendaria artista acompañó su publicación en Instagram con una foto. Brédice fue una de las primeras en comentar su posteo y lo hizo con un mensaje que sorprendió a todos por su contenido sexual. “Yo te cojería (sic)”, le escribió la actriz de 44 años sin tapujos.

Pero eso no fue todo. Brédice fue por más: “Pero no quiero ser violenta me encantás (sic)”, expresó sin vueltas. Luego, Leticia agregó el emoji de una frutilla, para segundos más tardes cerrar sus inesperadas declaraciones con “Ojalá belleza”.

Vale mencionar que, por ahora, Nacha no respondió a la propuesta sexual de Leticia.

Recordemos que Brédice ha estado en el ojo de la tormenta, luego de volver a dar marcha atrás con las fuertes acusaciones públicas por violencia de género y robo que hizo contra su novio, Federico Parrilla, y nuevamente dedicarle mensajes de amor, arrepintiéndose por segunda vez de haberlo denunciado.

La actriz había tildado a su pareja de ladrón y maltratador a través de sus historias de Instagram, pero al igual que a comienzos de enero de este año, cuando aseguró haberlo acusado de manera falsa y por estar bajo los efectos del alcohol, intentó comunicarse con él para pedirle disculpas y decirle que lo ama. “Perdoname, solamente te amo”, expresó la artista que tuvo un picante paso por el Bailando por un Sueño en 2019, junto a una foto suya y etiquetando al maquillador de efectos especiales que trabaja para La Flia, la productora de Marcelo Tinelli.

L.M

