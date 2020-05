En medio de la cuarentena, que ha despertado todo tipo de situaciones y sensaciones, Cande Tinelli volvió a incendiar las redes sociales con una imagen de alto voltaje. Esta vez, la cantante se desnudó completamente y compartió la candente imagen con sus más de cuatro millones de seguidores.

“if you want a good girl, then goodbye (Si quieres una buena chica, entonces adiós)“, escribió la hija de Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram, mostrándose totalmente desnuda frente al espejo de su baño. La frase, pertenece a la canción My boy de la cantante del momento Billie Eilish.

Cande enloqueció a sus seguidores con esta imagen tomada en blanco y negro, donde posa mitad de espaldas y mitad de frente, con un cigarrillo colgando de sus labios, sentada sobre una toalla, con una pierna levantada, y tapando sutilmente sus pechos con su brazo.

Rápidamente, la imagen hot de “Lelé“, que también tenía un filtro antiguo, cosechó más de cincuenta mil “corazones” y decenas de comentarios elogiándola y remarcando cuán sensual es. “Tu cuerpo es el arte en el que quiero profundizar”, expresó un joven -que comparte el amor por la tinta en el cuerpo- impactado ante la figura de la cantante de 29 años.

Esta no es la primera vez que Cande Tinelli comparte fogoso material fotográfico. Días atrás, calentó la red con una foto que se tomó en la cama. La cantante llegó de Esquel a Buenos Aires tras un primer viaje frustrado por la pinchadura de un neumático de la camioneta de Marcelo, y una vez que finalmente ingresó a su domicilio en la Torre Le Parc del barrio de Palermo, se metió bajo las sabanas. Luego, se fotografió sin corpiño y dejó ver uno de los grandes tatuajes que posee en su espalda, protagonizando así una postal que obtuvo más de 290 mil “me gusta”.

También hizo colaless para promocionar su canción “5am”, y luego, disfrutando del verano, se mandó un topless que se robó el aliento de muchos.

Días atrás, la empresaria tomó las redes para hablar con sinceridad y expresar su preocupación por el deterioro de su aspecto físico en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Argentina y en la mayoría de los países debido al coronavirus. “Lelé” le contó a una amiga que no se está sintiendo linda. “Me vas a ver divina. Sin este filtro, no tengo pestañas, no tengo nada. Te vas a pegar un flor de susto (…) Soy un cuco, doy miedo. No sé ustedes, yo necesito urgente ir a Duilio”, dijo haciendo referencia al cirujano Duilio Cortella, quien se especializa en inyecciones de colágeno en los labios. Aunque luego manifestó: Pero bueno, “hay que dejarse ser y dejar descansar el cuerpo”.

L.M

