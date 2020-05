2 mayo, 2020 1:30

El histórico futbolista del ascenso, Damián Akerman, habló sobre la situación general de los jugadores de las categorías más chicas y fue crítico con agremiados.

En la medianoche de Radio Mitre, un reconocido futbolista del ascenso dio su testimonio acerca de cómo viven este momento sin actividad y a dos meses de quedarse sin contratos con un fútbol que regresaría recién en 2021.

“Sí, nos dejaron en banda. Es una situación atípica, pero yo creo que habría que ceder de todos lados y no que el protagonista de este hermoso deporte quede en banda”, expresó Damián Akerman, goleador histórico del Deportivo Morón en los micrófonos de AM 790.

“Matar al protagonista no es la salida, y no es bueno para nadie”, reforzó el delantero que habló sobre la negociación de Futbolista Argentinos Agremiados con la AFA para que los jugadores no queden sin trabajo el 30 de junio: “Agremiados quería llegar a un acuerdo con los clubes, pero no pudo. Veo muy mal que nos quedemos sin contrato después del 30 de junio, la mayoría de los jugadores del ascenso vivimos día a día”.

“Esto será una carnicería”, las fuertes declaraciones de un futbolista del ascenso

“Por ser goleador de Morón y ser Damián Akerman, la gente de acá se piensa que yo soy millonario… y estoy lejísimos de eso”, subrayó y siguió: “Es una locura quedar un año o 11 meses sin fútbol. Obviamente que hay que tomar las medidas correspondientes en cuanto a este virus (COVID-19). Puede ser que esté faltando un protocolo, hay que ser conscientes que esto está haciendo un daño tremendo a todo el planeta, hay que ser cautelosos pero mostrar que tenemos ganas de volver y estar listos para retomar la actividad”.

A la hora de responder sobre la representatividad del gremio de conduce Sergio Marchi, Akerman fue contundente: “Este último tiempo nos están mandado un poquito al choque a nosotros, nos mandan a intimar a los clubes. Para mi intimar a Morón es una locura, no lo hice años 25 y hoy menos lo voy a hacer”, manifestó y concluyó sin bacilar: “Marchi podría defendernos un poco más, nunca es tarde…”.