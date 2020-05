La Policía Municipal de Madrid ha tenido que expulsar a primera hora de la mañana a decenas de personas que paseaban o hacían deporte por las zonas verdes de la capital como Madrid Río o la Casa de Campo donde estaba prohibido acceder por orden del Ayuntamiento. Los agentes han utilizado la megafonía del coche patrulla para desalojar los parques sin llegar a multar a ninguna de las personas que salieron muy pronto a hacer deporte, según fuentes policiales. “Los ciudadanos no guardaban ni la mínima distancia pero no podíamos hacer otra cosa que avisar por el altavoz que se separasen”, añadió uno de los agentes

“Ha sido un caos, han roto los precintos y los ciudadanos se han metido por Madrid Río y la Casa de Campo sin atender las instrucciones”, señaló una agente. En algunas zonas como la Ermita del Santo la Policía Municipal y la Policía Nacional han colocado los coches para echar a los corredores o paseantes de Madrid Río lo que ha provocado que se aglomerasen en las aceras. “La gente no ha respetado la distancia social. Esto es un verdadero disparate y no se entiende que los ciudadanos no puedan utilizar los parques para hacer deporte”, se quejó un vecino. “En todos los sitios se puede ir a los parques y han habilitado aceras, aquí nada”, apuntó con enfado otra persona.

Varias personas han colgado vídeos en las redes sociales quejándose de que no se pueda correr por la zona de Madrid Río mientras que se permite una gran cantidad de gente andando y pegada en las aceras. Alguno de ellos ha pedido a Almeida que recapacite y que abrá los parques.

Los agentes de la Policía Municipal aseguran que hay una contradicción entre lo que dice la orden del alcalde de Madrid y el real decreto que permite hacer ejercicio en zonas verdes desde el 2 de mayo entre las seis y las diez de la mañana y de ocho de la tarde a once de la noche. “Hay gente que a las 10.30 sigue paseando y no son mayores”, explica un agente que no para de pedir a los ciudadanos que respeten las horas de salida en función de la edad. “Son las 10.40 y esto está lleno de gente joven, no saben o no quieren saber que solo se puede pasear hasta las 10.00”, agrega otro policía destinado en Madrid Río.

La Policía Municipal ha tenido que volver a precintar todas las grandes zonas verdes como Madrid Río o la Casa de Campo mientras que otros parques como El Retiro siguen cerrados a cal y canto por lo que la gente ha corrido o paseado por el perímetro de la valla de esta zona verde.

Fuente: El Mundo